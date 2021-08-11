Динамо выиграло два первых матча чемпионата, а сегодня воспользовалось осечкой Шахтера и возглавило турнирную таблицу УПЛ. Киевляне в перенесенном поединке первого тура встречались с собранным на скорую руку Минаем, который в последний момент заменил в элите Олимпик. Динамо победило и со 100-процентными показателям стало лидером УПЛ.

Рамирес эффектно дебютировал за Динамо – гол+пас уже в первом тайме матча с Минаем

Дебют мечты для Рамиреса с голом и ассистом

В стартовом составе Динамо дебютировал венесуэльский форвард Эрик Рамирес. Новичок вышел на острие атаки "бело-синих" и сразу зажег. Было заметно, что Рамиресу не хватает взаимопонимания с партнерами, но это же премьерная игра. Он все компенсировал огромным старанием и еще до перерыва начал подстраиваться под команду.

Первую возможность Эрик упустил – не реализовал выход один на один с голкипером. Однако очень быстро реабилитировался, ассистировав Буяльскому. Венесуэлец в касание обработал пас Миколенко, а Буяльский элегантно забросил в дальний угол. Возможно, немного случайный ассист от Рамиреса, а главные овации заслужил Виталий, но открывание форварда в этом эпизоде ​​нужно отметить.

Под занавес первого тайма Рамирес добавил к результативной передаче дебютный гол за Динамо. Теперь он не имел никакого права упустить момент, который ему организовали Буяльский и Караваев. Украинцы вывели Эрика на пустые ворота. После перерыва Рамирес хотел отблагодарить, однако Цыганков с его паса не забил.

Коллега поделился хорошей ассоциацией – Рамирес стилем и фактурой напоминает Яремчука. Кроме непосредственных обязанностей бомбардира, венесуэлец понравился настойчивостью в прессинге, умением зацепиться за мяч и тем, что на протяжении всех 60 минут сохранял концентрацию.

Солидное Динамо с Буяльским во главе

Трудно оценивать игру действующего чемпиона на фоне Миная. Закарпатцы показали несколько неплохих розыгрышей, но совсем ничего не создали. В то же время часто теряли мяч в простых ситуациях и пропускали быстрые атаки. А Динамо прекрасно выбегало на чужие ворота, используя свободное пространство.

Абсолютный MVP – Буяльский. Виталий с отрывом лучший динамовец в данный момент. Шикарные открывания, тонкие передачи. Буяльский отлично чувствует игру и партнеров, дает динамику и принимает нестандартные решения. У Виталия гол, предголевая передача и еще масса пасом под удар – Караваев и Забарный могли забивать с его кроссов.

Стоит отметить многих футболистов Динамо, поэтому коротко. Передачи из глубины от Сироты становятся все лучше. Приличный матч выдал Миколенко, который не так часто ходил вперед, но хорошо развивал атаки. Цыганков набирает форму и генерирует остроту, но в отдельных эпизодах от капитана хотелось больше командной игры.

Пенсионерский футбол Селезнева

Селезнев на поле - минус один игрок для Миная. Ни скорости, ни ловкости, ни знаменитой "игры на опыте". Ничего. Евгений только и делал, что "пихал" партнерам и дискутировал с Кобиным. А тренер постоянно напоминал ветерану, что надо хотя бы обозначать прессинг и возвращаться за линию мяча.

Селезнев трусцой передвигался по полю, несколько раз встретился с мячом, но реального влияния на игровые события не имел. Видно, что ему не хватает сил. Оборона Динамо без особых усилий нейтрализовала главную звезду соперника. Результат – у Миная два удара за матч.

Заря – Динамо: нестабильная крутизна киевлян, провальный успех "бело-синих" после перерыва и невнятность "мужиков"