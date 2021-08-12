"Великолепная была игра, мне очень понравилась моя команда, я очень доволен своими ребятами, тем, как они работают каждый день на тренировках, и в каждой игре прогрессируют.

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Да, мы допустили сегодня две-три ошибки, в результате которых пропустили два мяча и проиграли. Хотя ехали на матч с хорошими надеждами, четким планом на игру. Но не сложилось. Я уже озвучивал задачу, мы должны набрать 50 очков.

Сейчас у нас в команде находятся 23 игрока. Все они для меня лучшие в Украине, они дополняют друг друга. Я сейчас очень доволен своей командой, тем, как они работают на тренировках и как выкладываются на футбольном поле. У нас нет основного состава и запасных, мы рассчитываем на всех игроков", – цитирует коуча официальный сайт Динамо.

Напомним, что закарпатцы уступили "бело-синим" на столичном НСК Олимпийский (0:2). В составе киевлян забили Буяльский и Рамирес.

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