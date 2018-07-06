Бразилия – Бельгия: анонс матча 1/4 фіналу ЧМ-2018

Бразилия и Бельгия встретятся в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018. Анонс игры читайте на сайте "Футбол 24".

Бразилия – Бельгия

6 июля, 21:00, Казань, "Казань Арена"

Главный арбитр: Милорад Мажич (Сербия)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Матч Бразилия – Бельгия достоин того, чтобы состояться в финале, но судьба свела эти сборные гораздо раньше. С одной стороны, это грустно, потому что чемпионат мира-2018 потеряет минимум один топ-коллектив, но с другой – четвертьфиналы именно за такие матчи и любят. И "селесао", и "красные дьяволы" входят в тройку фаворитов на победу в турнире, поэтому в их очной встрече стоит ждать только чего-то невероятного. И даже если это будет невероятная скука (как часто это бывает с матчами подобного статуса) – всё равно пропускать её будет невероятным грехом перед богом футбола, потому что в этой паре, возможно, будет определен победитель турнира.

Бразилия – Бельгия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Бразилия считалась одним из главных претендентов на титул – причем безапелляционно. Чемпионат мира-2018 показал, что безапелляционность была напрасной, ведь ни в одном из четырёх своих матчей подопечные Тите не впечатлили яркой доминантной игрой. Более того – команда сыграла справедливую ничью против Швейцарии и откровенно отмучилась с коста-риканцами, забив победные мячи лишь в дополнительное время. Минимальная победа над сербами также не впечатлила – такую сухую и безынициативную команду претендент на трофей должен разбирать более ярко. Только в 1/8 финала Бразилия была-более менее похожа на себя, однако мексиканские футболисты всё равно получили очень много шансов. Пока в игре Бразилии поражали только симуляции Неймара.

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С другой стороны, Бразилия остаётся претендентом на победу на ЧМ-2018. У команды есть характер, подкрепленный чуть ли не лучшим составом и скамейкой запасных в мире. Кроме того, главный тренер бразильцев – Тите – проявляет большую гибкость, быстро реагируя на события на поле; в частности, в матче против Мексики он вовремя заметил успешность контратакующей игры соперника и перешел на компактные 4-4-2 в обороне, что серьёзно испортило эффективность выпадов "ацтеков". Да и в насмешках над симуляциями Неймара есть лишь доля юмора, ведь он реально собирает на себе больше всех фолов. В игре против Швейцарии против него сфолили 10 раз – последний раз на Мундиале подобное количество нарушений на себе собирал Алан Ширер – 20 лет назад. Словом, Бразилия остаётся грозной топ-сборной.

Тите изменил тактику Бразилии на матч против Мексики за час до поединка

Бельгия поражала и в течение отбора к ЧМ-2018, и в товарищеских матчах перед ним, и на самом турнире. Подопечные Роберто Мартинеса играют практически идеально, демонстрируя яркий футбол с обилием голов и разрушая главный тренд нынешнего Мундиаля – прагматичную и неубедительную игру фаворитов. За один только камбэк в матче против Японии, когда Бельгия после 0:2 во втором тайме выиграла 3:2 за 20 с лишним минут, "красным дьяволам" можно было выносить титул – по крайней мере, так казалось в первые часы после игры. Кадровый потенциал этой команды также поражает воображение – наименее звёздным футболистом здесь можно назвать разве что Витцеля или Феррейру-Карраско, а все остальные являются лидерами лучших клубов Европы.

Сборная Бельгии на ЧМ-2018

Одним словом, Бельгия шикарна, но есть одно но: на групповом этапе у нее не было сильных соперников. Панама и Тунис, при всём уважении к этим командам, на десять порядков (в квадрате) ниже по уровню, чем бельгийский дрим-тим, а матч против Англии обе команды провели полурезервным составом. Первая же игра против реально сильного коллектива завершилась для Бельгии 0:2 на 52-й минуте – причем подопечные Роберто Мартинеса имели все шансы сгореть в основное время. Победа над Японией была справедлива, но подобные счета на старте второго тайма в матче против Бразилии могут стать фатальными.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Команды провели между собой шесть матчей. Пять из них выиграла Бразилия, и только один матч, проведенный аж в 1963 году, завершился победой Бельгии. Общий счет противостояния – 17:8 в пользу Бразилии.

2. Бельгия слабо играет против сборных стран Южной Америки. В 20 матчах "красные" дьяволы выиграли только шесть раз, а также дважды сыграли вничью, проиграв при этом 12 поединков. Общий счет – 24:37 в пользу Южной Америки.

3. Последние пять сборных, которые побеждали Бразилию на чемпионатах мира, были европейскими (Германия в 2014 году, Нидерланды в 2010 году, Франция в 2006 и 1998 годах и Норвегия в 1998 году).

4. Последние две сборные, которые выбивали Бельгию с Чемпионатов мира, были из Южной Америки – Аргентина в четвертьфинале ЧМ-2014 и Бразилия в 1/8 финала ЧМ-2002.

5. Бельгия лишь второй раз в своей истории играет в четвертьфинале и имеет шанс второй раз попасть в 1/2 финала – последний раз такое случалось с бельгийцами в 1986 году. Бразилия седьмой раз подряд играет в 1/4 финала чемпионата мира, выиграв пять раз. В полуфинале "селесао" играли 8 раз.

6. Сборная Бельгии не проигрывает на протяжении 23 матчей подряд, что является лучшим результатом в истории страны. Бразилия не проигрывает на протяжении 15 матчей подряд.

7. Бельгия на ЧМ-2018 повторила рекорд своей результативности, установленный на ЧМ-1986, забив 12 голов.

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Кадровая ситуация

У Тите серьёзные проблемы с составом. На дисквалификацию нарвался Каземиро – основной опорник, который является одним из лучших футболистов мира на своей позиции. Данило травмирован и больше не сыграет на ЧМ-2018. Кроме того, в матче 1/8 финала против Мексики на боли в в спине жаловался Паулинью. Тите уверяет, что центрхав сможет сыграть против бельгийцев, однако вчерашнюю тренировку Паулинью пропустил.

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Из хорошего – Марсело вернулся в состав. Главный тренер доволен игрой Фелипе Луиса в двух предыдущих матчах, однако решил вернуться к варианту с Марсело, который полностью выздоровел еще в 1/8 финала ЧМ-2018. Тогда он ещё не набрал оптимальную форму, а сейчас должен выйти в основе. Приятным бонусом к Марсело является восстановление тренировок Дугласа Косты, который травмировался во втором туре.

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У Роберто Мартинеса проблем с дисквалификациями или травмами нет. Были некоторые вопросы по Янузаю, однако перед матчем против Бразилии полузащитник тренировался в общей группе. Именно поэтому о кадровой ситуации Бельгии говорить особо нечего – вероятна лишь некоторая ротация состава по тактическим соображениям. Насер Шадли, выйдя на замену в матче против Японии, сыграл гораздо убедительнее, чем Янник Феррейра-Карраско во всех предыдущих; то же самое касается и Феллайни. Хотя бы один из них на игру против Бразилии должен выйти в основе.

Ориентировочные составы на матч Бразилия – Бельгия

Бразилия: Алиссон, Марсело, Миранда, Тьягу Силва, Фагнер, Паулиньо, Фернандиньо, Неймар, Коутиньо, Виллиан, Габриэл Жезус.

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Компани, Алдервейрельд, Шадли, Феллаини, де Брюйне, Менье, Э. Азар, Лукаку, Мартинес

Прогноз Футбол 24 – 2:3 в дополнительное время

Чемпионат мира – это очень короткий турнир, на котором каждый матч является отдельной завершеной и слабо связанной с другими историей. Именно поэтому делать какие-то прогнозы на подобные матчи очень трудно – можно лишь строить некоторые догадки на основе предыдущих результатов. От обеих команд стоит ожидать большого количества голов: Бельгия вообще является самой результативной командой турнира, а Бразилия в 50% матчей не покидала поле без двух забитых мячей.

Бельгия – фаворит матча ЧМ-2018 против Бразилии

Как показывает опыт, Бельгия умеет терять концентрацию. В каждом из четырех предыдущих матчей бельгийская сборная проводила хотя бы 10 неуверенных минуточек – а соперники у неё были явно не статусные. Это – очень неприятный звоночек для Роберто Мартинеса, ведь Бразилия на ЧМ-2018 показала себя как команда, который умеет выжимать из неубедительного матча максимум. У неё очень сильный характер, что ярко демонстрирует тяжелая игра против Коста-Рики, в которой голы были забиты в компенсированное время.

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Бельгия на чемпионате мира-2018 проявила себя более ярко и уверенно, поэтому её – с некоторой натяжкой – можно назвать фаворитом встречи. Если же вспомнить проблемы Бразилии с составом – особенно в центре поля – то натяжку придётся убирать. Тем не менее, трудно поверить, что Бразилия проиграет в основное время – это было бы слишком банально и непонятно – но в экстра-таймах Бельгия должна забрать своё.

Михаил Юхименко, Футбол 24