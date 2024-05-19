"Поздравляем с победой. ДААААА! Александр Усик – абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе", – констатировала пресс-служба Динамо.

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"С победой, чемпион! Александр Усик одержал победу исторического масштаба, став первым абсолютным чемпионом в хевивейте с 1999 года. До сих пор в супертяжелом весе никто не объединял сразу четыре основных титула. Поздравляем Александра с победой! Слава Украине!" – написала в своих соцсетях пресс-служба Шахтера.

"Браво, Саша!!! Исторический момент! Наша легенда", – резюмировал родной клуб боксера – Полесье.

Поделились своими эмоциями и игроки сборной Украины (как нынешние, так и бывшие). В частности, полузащитнику Динамо Николаю Шапаренко, который накануне положил красоту в ворота Кривбасса, хватило лишь одного слова: "Король!". Лаконично высказался и Жуниор Мораес: "Чемпион!".

"Лучший! Чемпион мира! Браво, нападающему!" – написал на своей странице в Instagram кипер Полесья Денис Бойко.

"Спокойной ночи, Тайсон", – пожелал британцу форвард Валенсии Роман Яремчук.

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