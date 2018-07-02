ЧМ-2018 прогноз букмекеров – новые фавориты на победу, Россия в главных аутсайдерах

Прогноз букмекеров на ЧМ 2018 – кто выиграет Чемпионат мира по футболу 2018

Букмекеры обновили прогноз на Чемпионат мира 2018. Новые коэффициенты на фаворитов и неверие у хозяев турнира Россию даже после сенсационной победы над Испанией.

Германия, Аргентина, Португалия, Испания. Прошлые чемпионы и вице-чемпионы мира, действующие чемпионы Европы, просто вечные претенденты – все они выбыли из турнира. Бразилия и Франция на ЧМ-2018 – последние из могикан, которых перед турниром считали основными фаворитами.

Россия – Хорватия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Две ведущие мировые букмекерские конторы единодушны в обновленных котировках по 2-х главным фаворитам Мундиаля, который проходит в России. А вот дальше мнения Bwin и William Hill расходятся. Итак, австрийская компания ставит на Хорватию как третьего главного претендента, а британцы расценивают шансы сразу 3-х сборных как вполне равные.

Уругвай – Франция: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Россия после победы над Испанией в серии пенальти подняла свои шансы с 67,00 на 19,00 и 21,00. Однако хозяева Чемпионата мира 2018 все равно остаются среди главных аутсайдеров 1/4 финала несмотря на более простой путь к финалу, чем у тех же Бельгии или Уругвая. Отметим, что из-за особенностей турнирной сетки в финале не сыграют основные фавориты Бразилия - Франция. Такой матч, если и случится, то лишь в полуфинале.

ЧМ-2018: как минимум в 1/2 финала будет команда-сенсация – "прихоти" турнирной сетки

Топ-8 фаворитов ЧМ-2018 по состоянию на 2 июля (версия Bwin):

Бразилия – 3,85

Франция – 5,00

Хорватия – 6,50

Англия – 7,00

Бельгия – 7,50

Уругвай – 17,00

Россия – 19,00

Колумбия – 21,00

Прогноз букмекеров на ЧМ 2018 – хто выиграет Чемпионат мира по футболу 2018 (коэффициенты Bwin)

Топ-8 фаворитов ЧМ-2018 по состоянию на 2 июля (версия William Hill):

Бразилия – 3,75

Франция – 4,50

Бельгия – 7,00

Хорватия – 7,00

Англия – 7,00

Уругвай – 15,00

Колумбия – 21,00

Россия – 21,00

Прогноз букмекеров на ЧМ 2018 – хто выиграет Чемпионат мира по футболу 2018 (коэффициенты William Hill)