"Проклятие граффити": Неймар может покинуть ЧМ-2018 вслед за Роналду и Месси

На стене школы в Казани напротив отеля, в котором поселится Неймар перед матчем 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Бельгии, появилось граффити с его изображением. Ранее в этом же городе нарисовали изображение Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Вскоре они покинули Мундиаль ...

В Казани, где состоится матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Бразилия – Бельгия, решили встретить Неймара настенным граффити. Изображение звездного бразильца появилось на школе №1. Три художника воплотили свой замысел за одну ночь, сообщает Интерфакс.

Бразилия – Бельгия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Когда Ней будет выглядывать из окна своего номера в казанском отеле, то будет видеть такую картину:

Впрочем, вряд ли Неймару следует радоваться такой выходке российских художников. Дело в том, что раньше в Казани подобным образом приветствовали Криштиану Роналду...

... и Лионеля Месси.

Судьба обоих обладателей 5-ти "Золотых мячей" на ЧМ-2018 известна – они выбыли из Мундиаля на стадии 1/8 финала. Повторит ли Неймар путь Роналду и Месси – станет известно уже вскоре.

Матч 1/4 финала чемпионата мира Бразилия – Бельгия состоится завтра, 6 июля. Начало матча – в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Сенсационный трансфер Роналду – как выглядит план Ювентуса и кто заменит Криштиану в Реале