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Петер Шмейхель: Позорное поведение Неймара – это не то, что мы хотим видеть в футболе

16:11 122 Читати українською
Петер Шмейхель: Позорное поведение Неймара – это не то, что мы хотим видеть в футболе
Неймар / Фото из соцсетей

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель раскритиковал поведение Неймара на ЧМ-2018.

"Боже мой, Неймару дали приз лучшего игрока матча с Мексикой. Нужно, чтобы ФИФА обратила внимание на его поведение. Я могу назвать это поведение только позорным, и никак иначе.

Казалось, что он умирает. Я думал, его положат на носилки, загрузят в скорую, и мы его больше никогда не увидим.

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Я обращаюсь к ФИФА: это не то, что мы хотим видеть в футболе. Есть видеоповторы, которые могут помочь избавиться от этого цирка. Инфантино был на стадионе, им нужно обратить на это внимание.

На первый раз предупредите Неймара, затем удалите. Только так можно научить его", – цитирует Шмейхеля издание Russia Today.

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Теги
ЧМ 2018 Петер Шмейхель Неймар Неймар Бразилия Бразилия Чемпионат мира-2018
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