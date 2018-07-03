Менье: Не знаю, как остановить Неймара, это наверное лучший футболист, против которого я играл

ЧМ 2018 — 23:20 581
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Колумбия – Англия: Ерри Мина на 90+3 переводит игру в овертайм
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"Нацисты, вон из футбола": Роман Зозуля в Овьедо – фанаты испанского клуба блокируют трансфер украинцаИспания — 20:26 891
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ЧМ-2018 Швеция – Швейцария: организованная игра и четко выполненный план вывели скандинавов в чвертьфиналЧМ 2018 — 20:15 345
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Лёв останется в сборной Германии, несмотря на провал на ЧМ-2018ЧМ 2018 — 14:48 205
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Навалка покинет сборную Польши после провала на ЧМ-2018ЧМ 2018 — 14:12 77
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