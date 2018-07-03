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Менье: Не знаю, как остановить Неймара, это наверное лучший футболист, против которого я играл

4 июля 08:00 5 Читати українською
Менье: Не знаю, как остановить Неймара, это наверное лучший футболист, против которого я играл
Тома Менье / Фото: ФИФА

Защитник сборной Бельгии Тома Менье поделился ожиданиями на игру против своего одноклубника Неймара в матче с Бразилией в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

"Я не знаю, как остановить Неймара. Он очень непредсказуемый. Возможно, это лучший футболист, с которым или против которого я когда-либо играл.

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В любом случае, я постараюсь сыграть на максимум. Знаю, что у нас будет шанс, но понимаю, что Неймара сложно остановить. Как и других, всю команду: Коутиньо, Марсело, Фирмино, Жезуса.

У них слишком много классных игроков. Мы встретимся с лучшей командой мира. Постараемся, будет сложно", – цитирует Менье Globoesporte.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Бразилия – Бельгия состоится 6 июля.

ЧМ 20181/4 финала

Бразилия - Бельгия: Пятница 06 июля 2018

Бразилия
до матча
2
дн
:
21
час
:
18
мин
Бельгия
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ЧМ 2018 Томас Менье Томас Менье Неймар Неймар Бельгия Бельгия Бразилия - Бельгия
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