Вице-президент турецкого Бешикташа Хюсейн Юджел подтвердил, что клуб ведет переговоры с Жозе Моуринью, сообщает Football-Italia со ссылкой на Sports Digitale.

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"Мы связывались с Жозе Моуринью месяц назад, и ему понравилось наше предложение. Мы уже решили экономические детали и на следующей неделе поедем в Италию, чтобы встретиться с глазу на глаз. Если мы достигнем согласия с Моуринью, то мы будем рекомендовать ему включить Рикарду Куарежму в штаб", – отметил Юджел.

Отметим, что на должность наставника Бешикташа активно сватают 78-летнего Мирчу Луческу. "Черно-белые" занимают пятое место в чемпионате Турции и сменили уже четырех тренеров в течение сезона.

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