toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ КОЛУМБИЯ - АНГЛИЯ ШВЕЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ Новости ЧМ 2018

Тите изменил тактику Бразилии на матч против Мексики за час до поединка

18:41 7 Читати українською
Тите изменил тактику Бразилии на матч против Мексики за час до поединка
Тите / фото: FIFA

Наставник сборной Бразилии Тите узнал стартовый состав сборной Мексик и решил экстренно поменял план на игру.

За 70 минут до начала поединка между Бразилией и Мексикой Тите решил изменить план на игру, ведь узнал, что на поле в составе Мексики вместо Лайюна должен появиться 39-летний ветеран Рафа Маркес.

Бразильский футбольный чиновник сравнил Кейна с деревом

Тит пообщался со своими ассистентами и решил изменить тактическое расположение своих футболистов на футбольном поле, информирует Globo Esporte.

В итоге, это принесло свои плоды и сборная Бразилии вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, переиграв Мексику со счетом 2:0.

Роналдо: Думаю, Неймару по силам выиграть "Золотой мяч" в этом году

ЧМ 20181/8 финала

Бразилия - Мексика: Понедельник 02 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Мексика
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Бразилия - Мексика ЧМ 2018 Бразилия Бразилия Тите Тите
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
22
час
:
39
мин
Уругвай
17:00
Франция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук