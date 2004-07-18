Тите изменил тактику Бразилии на матч против Мексики за час до поединка

Наставник сборной Бразилии Тите узнал стартовый состав сборной Мексик и решил экстренно поменял план на игру.

За 70 минут до начала поединка между Бразилией и Мексикой Тите решил изменить план на игру, ведь узнал, что на поле в составе Мексики вместо Лайюна должен появиться 39-летний ветеран Рафа Маркес.

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Тит пообщался со своими ассистентами и решил изменить тактическое расположение своих футболистов на футбольном поле, информирует Globo Esporte.

В итоге, это принесло свои плоды и сборная Бразилии вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, переиграв Мексику со счетом 2:0.

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