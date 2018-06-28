Англия – Бельгия: Янузай эффектным голом принес "красным дьяволам" победу и первое место в группе

Англия и Бельгия встречались в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Матч Англия – Бельгия начался в 21:00 по киевскому времени. Эти команды разыгрывали первое место в группе G. Перед поединком у них было одинаковое количество очков и равенство по двум дополнительным показателям. Интересным итогом была бы ничья – тогда бы все решили желтые карточки. К тому же, сборным было не совсем выгодно занимать первое место в квартете.

Первый опасный момент в матче возник уже на 6 минуте – Тилеманс классно пробил из-за пределов штрафной под перекладину английских ворот, но Пикфорд парировал выстрел. Вскоре Джордан едва не "привез" себе гол, когда не сумел в простой ситуации зафиксировать мяч в руках в борьбе с Батшуаи.

Англия – Бельгия – видео гола

Англичане создавали остроту по привычному для себя сценарию – после стандартов и навесов. Подопечные Гарета Саутгейта завершили ударами несколько неплохих подач, однако в створ ворот Куртуа мяч не летел.

Инициативой владели "красные дьяволы". В середине первого тайма хорошие моменты имели Батшуаи и Феллаини – их выстрелы заблокировали английские защитники. Также на ударную позицию безуспешно выходили Янузай и Торган Азар.

Бельгия до перерыва атаковала более спокойно и академично, а Англия делала ставку на быстрые контрвыпады. Впрочем, команды шли вперед без особого энтузиазма, на что громким свистом периодически реагировали трибуны.

После отдыха бельгийцы забили быстрый гол. Янузай получил пас на правом краю штрафной площади, сместился в центр и идеально вкрутил мяч в дальний угол. Англия попыталась ответить штрафным от Арнольда – Трент попал в стенку.

На 66 минуте британцы почти сравняли счет. Варди вывел Рашфорда на свидание с Куртуа, однако Маркус чудом не сумел переиграть голкипера – плохая попытка попасть под дальнюю штангу. Сборная "трех львов" не слишком рвалась к чужим владениям, но моменты все равно начали возникать чаще.

Партнеры искали дальними забросами Рашфорда, находил возможности для ударов Делф. Гарет Саутгейт не усиливал игру лучшим бомбардиром турнира Кейном, зато выпустил на замену Уэлбека. Это не помогло Англии отыграться и спасти первое место в группе.

Самыми острыми были стандарты от того же Рашфорда – прямой удар со штрафного прошел над воротами, а попытку реализовать угловой Уэлбеку помешали соперники. Впрочем, до финального свистка значительно лучше шансы забить имели бельгийцы.

Как следствие, Бельгия обыграла Англию, набрала максимальные на групповом этапе 9 очков и финишировала лидером квартета G. В 1/8 финала соперником команды Роберто Мартинеса станет Япония. Британцы набрали 6 очков и заняли второе место в группе. В 1/8 их ждет Колумбия.

ЧМ-2018. Группа G, 3 тур

Англия – Бельгия – 0:1 (LIVE)

Гол: Янузай, 51