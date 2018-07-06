Мартинес: Мы не смирились с ролью темной лошадки, хотим победить Бразилию

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Бразилии.

"Мы называем бразильцев фаворитами не потому, что боимся их. Бельгия никогда не выигрывала чемпионат мира, а бразильцы делали это много раз. Как после этого мы можем говорить, что знаем, как побеждать на таком турнире?

Бразилия – Бельгия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Мы уважаем нашего соперника, который обладает невероятным составом, но скажу, что это не означает, что мы смирились с ролью темной лошадки. Мы хотим победить", – цитирует Мартинеса официальный сайт ФИФА.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Бразилия – Бельгия состоится завтра, 6 июля. Начало матча – в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

