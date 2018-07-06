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Мартинес: Мы не смирились с ролью темной лошадки, хотим победить Бразилию

5 июля 23:10 27 Читати українською
Мартинес: Мы не смирились с ролью темной лошадки, хотим победить Бразилию
Роберто Мартинес / Фото: ФИФА

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Бразилии.

"Мы называем бразильцев фаворитами не потому, что боимся их. Бельгия никогда не выигрывала чемпионат мира, а бразильцы делали это много раз. Как после этого мы можем говорить, что знаем, как побеждать на таком турнире?

Бразилия – Бельгия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Мы уважаем нашего соперника, который обладает невероятным составом, но скажу, что это не означает, что мы смирились с ролью темной лошадки. Мы хотим победить", – цитирует Мартинеса официальный сайт ФИФА.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Бразилия – Бельгия состоится завтра, 6 июля. Начало матча – в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

ЧМ 20181/4 финала

Бразилия - Бельгия: Пятница 06 июля 2018

Бразилия
до матча
20
час
:
0
мин
Бельгия
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ЧМ 2018 Бразилия - Бельгия Роберто Мартинес Роберто Мартинес Бельгия Бельгия
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