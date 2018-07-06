Тите: Марсело сыграет против Бельгии

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился впечатлениями накануне четвертьфинального матча ЧМ-2018 против Бельгии.

"Бельгия, как и мы, обладает творческой силой и яркими индивидуальностями. Думаю, это будет суперматч. Я не знаю и не могу знать того, что будет делать соперник. Мы смотрим на игру как на вызов – надо расти, повышать профессиональную планку. Главное – получить удовольствие от проделанной работы, а если мы при этом еще и обыграем соперника, будет замечательно. Завтра мои ребята сыграют как надо, поскольку для нас это вызов.

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Я думаю, что у наших игроков есть характеристики, которые позволяют изменять игру в нападении. Первый гол с Мексикой мы забили как раз в позиционном нападении. Второй – в результате быстрой атаки, игроки при отсутствии давления очень неплохо разыграли комбинацию. Дуглас Коста, Габриэль Жезус, Виллиан, Неймар и Фирмино – у этих игроков хватает мастерства обыграть один в один, и это важно.

Не надо разбираться в футболе, чтобы понять, что Неймару есть куда расти. Все мои помощники ему в этом помогают. Они знают, какую цену он заплатил, чтобы попасть в сборную. Много работает над собой, чтобы играть. В последних матчах видно, насколько он хочет помогать нам. Бегает, правда, быстрее, чем я ожидал.

Я поговорил и с Марсело, и с Филипе Луисом. Марсело сначала не играл из-за проблем со здоровьем, потом из-за неудовлетворительной физической формы. Филиппе в обоих своих матчах сыграл хорошо, но мы вернемся к варианту с Марсело. Он сыграет против Бельгии", – цитирует Тите официальный сайт ФИФА.