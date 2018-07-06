Бразилія – Бельгія: анонс матчу 1/4 фіналу ЧС-2018

Бразилія та Бельгія зустрінуться у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу 2018. Анонс гри читайте на сайті "Футбол 24".

Бразилія – Бельгія

6 липня, 21:00, Казань, "Казань Арена"

Головний арбітр: Мілорад Мажич (Сербія)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Матч Бразилія – Бельгія гідний того, щоб відбутися у фіналі, але доля звела ці збірні набагато раніше. З одного боку, це сумно, тому що чемпіонат світу-2018 втратить мінімум один топ-колектив, але з іншого – чвертьфінали саме за такі матчі й люблять. І "селесао", і "червоні дияволи" входять у трійку фаворитів на перемогу в турнірі, тому в їх очній зустрічі варто чекати лише чогось неймовірного. І навіть якщо це буде неймовірна нудьга (як часто це буває з матчами подібного статусу) – все одно пропускати її буде неймовірним гріхом перед богом футболу, тому що в цій парі, можливо, буде визначено переможця турніру.

Бразилія – Бельгія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

Бразилія вважалася одним з головних претендентів на титул – причому безапеляційно. Чемпіонат світу-2018 показав, що безапеляційність була даремною, адже в жодному з чотирьох своїх матчів підопічні Тіте не вразили яскравою домінантною грою. Більше того – команда зіграла справедливу нічию проти Швейцарії та відверто відмучилась з коста-ріканцями, забивши переможні м'ячі лише у додатковий час. Мінімальна перемога над сербами також не вразила – таку суху та безініціативну команду претендент на трофей має розбирати більш впевнено. Лише в 1/8 фіналу Бразилія була-більш менш схожа на себе, однак мексиканські футболісти все одно отримали дуже багато шансів. Поки що у грі Бразилії вражали лише симуляції Неймара.

Петер Шмейхель: Ганебна поведінка Неймара – це не те, що ми хочемо бачити в футболі

Неймар святкує гол у ворота Мексики в 1/8 фіналу ЧС-2018

З іншого боку, Бразилія залишається претендентом на перемогу на ЧС-2018. У команди є характер, підкріплений чи не найкращим складом та лавкою запасних у світі. Крім того, головний тренер бразильців – Тіте – проявляє неабияку гнучкість, швидко реагуючи на події на полі; зокрема, у матчі проти Мексики він вчасно помітив успішність контратакуючої гри суперника та перейшов на компактні 4-4-2 в обороні, що серйозно зіпсувало ефективність випадів "ацтеків". Та й у насмішках над симуляціями Неймара є лише доля гумору, адже він реально збирає на собі найбільше фолів. У грі проти Швейцарії проти нього сфолили 10 разів – останній раз на Мундіалі подібну кількість порушень на собі збирав Алан Ширер – 20 років тому. Словом, Бразилія залишається грізною топ-збірною.

Тіте змінив тактику Бразилії на матч проти Мексики за годину до поєдинку

Бельгія вражала і протягом відбору до ЧС-2018, і у товариських матчах перед ним, і на самому турнірі. Підопічні Роберто Мартінеса грають практично ідеально, демонструючи ясравий футбол з великою кількістю голів та руйнуючи головний тренд цьогорічного Мундіалю – прагматичну та непереконливу гру фаворитів. За один лише камбек в матчі проти Японії, коли Бельгія після 0:2 у другому таймі виграла 3:2 за 20 з гаком хвилин другого тайму, "червоним дияволам" можна було виносити титул – принаймні, так здавалося у перші години після гри. Кадровий потенціал цієї команди також вражає уяву – найменш зірковим футболістом тут можна назвати хіба що Вітцеля та Феррейру-Карраско, а всі інші є лідерами найкращих клубів Європи.

Збірна Бельгії на ЧС-2018

Одним словом, Бельгія шикарна, але є одна але: на груповому етапі у неї не було сильних суперників. Панама та Туніс, при всій повазі до цих команд, на десять порядків (у квадраті) нижчі за рівнем, ніж бельгійський дрім-тім, а матч проти Англії обидві команди провели напіврезервним складом. Перша ж гра проти реально сильного колективу завершилась для Бельгії 0:2 на 52-й хвилині – причому підопічні Роберто Мартінеса мали всі шанси згоріти в основний час. Перемога над Японією була справедлива, але подібні рахунки на старті другого тайму в матчі проти Бразилії можуть стати фатальними.

Меньє: Не знаю, як зупинити Неймара, це напевно найкращий футболіст, проти якого я грав

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди провели між собою шість матчів. П'ять з них виграла Бразилія, і лише один матч, проведений аж у 1963 році, завершився перемогою Бельгії. Загальний рахунок протистояння – 17:8 на користь Бразилії.

2. Бельгія слабко грає проти збірних країн Південної Америки. У 20 матчах "червоні" дияволи виграли лише шість разів, а також двічі зіграли внічию, програвши при цьому 12 поєдинків. Загальний рахунок – 24:37 на користь Південної Америки.

3. Останні п'ять збірних, які перемагали Бразилію на чемпіонатах світу, були європейськими (Німеччина в 2014 році, Нідерланди в 2010 році, Франція в 2006 і 1998 роках і Норвегія в 1998 році).

4. Останні дві збірні, які вибивали Бельгію з Чемпіонатів світу, були з Південної Америки – Аргентина в чвертьфіналі ЧС-2014 та Бразилії в 1/8 фіналу ЧС-2002.

5. Бельгія лише вдруге в своїй історії грає в чвертьфіналі і має шанс вдруге потрапити в 1/2 фіналу – останній раз таке траплялося з бельгійцями у 1986 році. Бразилія сьомий раз поспіль грає в 1/4 фіналу чемпіонату світу, вигравши п'ять разів. У півфіналі "селесао" грали 8 разів.

6. Збірна Бельгії не програє протягом 23 матчів поспіль, що є найкращим результатом в історії країни. Бразилія не програє протягом 15 матчів поспіль.

7. Бельгія на ЧС-2018 повторила рекорд своєї результативності, встановлений на ЧС-1986, забивши 12 голів.

ЧС-2018 прогноз букмекерів – нові фаворити на перемогу, Росія в головних аутсайдерах

Кадрова ситуація

У Тіте серйозні проблеми зі складом. На дискваліфікацію нарвався Каземіро – основний опорник, який є одним із найкращих футболістів світу на своїй позиції. Крім того, у матчі 1/8 фіналу проти Мексики на болі в в спині скаржився Паулінью. Тіте запевняє, що центрхав зможе зіграти проти бельгійців, однак вчорашнє тренування Паулінью пропустив.

Каземіро перебрав карток в 1/8 фіналу ЧС-2018 і пропустить матч проти Бельгії

З хорошого – Марсело повернувся в склад. Головний тренер задоволений грою Феліпе Луїса у двох попередніх матчах, однак вирішив повернутися до варіанту з Марсело, який повністю одужав ще до 1/8 фіналу ЧС-2018. Тоді він ще не набрав оптимальну форму, а зараз повинен вийти в основі. Приємним бонусом до Марсело є відновлення тренувань Дугласа Кости, який травмувався у другому турі, та Даніло, який після матчу проти Швейцарії ще не грав.

"Прокляття графіті": Неймар може покинути ЧС-2018 вслід за Роналду та Мессі

У Роберто Мартінеса проблем з дискваліфікаціями чи травмами немає. Були деякі питання щодо Янузая, однак перед матчем проти Бразилії півзахисник тренувався у загальній групі. Саме тому про кадрову ситуацію Бельгії говорити особливо нічого – ймовірна лише деяка ротація складу за тактичними міркуваннями. Насер Шадлі, вийшовши на заміну в матчі проти Японії, зіграв набагато переконливіше, ніж Яннік Феррейра-Карраско у всіх попередніх; те ж саме стосується і Маруана Феллаїні. Хоча б один з них на гру проти Бразилії має вийти в основі.

Орієнтовні склади на матч Бразилія – Бельгія

Бразилія: Аліссон, Марсело, Міранда, Тьягу Сілва, Фагнер, Пауліньо, Фернандіньйо, Неймар, Коутіньйо, Вілліан, Габріел Жезус.

Бельгія: Куртуа, Вертонген, Компані, Алдервейрельд, Шадлі, Феллаїні, де Брюйне, Меньє, Е. Азар, Лукаку, Мертенс

Прогноз Футбол 24 – 2:3 у додатковий час

Чемпіонат світу – це дуже короткий турнір, на якому кожен матч є окремою завершеноюта слабко пов'язана з іншими історією. Саме тому робити якісь прогнози на подібні матчі дуже важко – можна лише робити деякі здогадки на основі попередніх результатів. Від обох команд варто очікувати великої кількості голів: Бельгія взагалі є найрезультативнішою командою турніру, а Бразилія у 50% матчів не покидала поле без двох забитих м'ячів.

Бельгія – фаворит матчу ЧС-2018 проти Бразилії

Як показує досвід, Бельгія вміє втрачати концентрацію. В кожному з чотирьох попередніх матчах бельгійська збірна проводила хоча б 10 невпевнених хвилиночок – а суперники у неї були явно не статусні. Це – дуже неприємний дзвіночок для Роберто Мартінеса, адже Бразилія на ЧС-2018 показала себе як команда, який вміє витискати з непереконливого матчу максимум. У неї дуже сильний характер, що яскраво деонструє важка гра проти Коста-Ріки, в якій голи були забиті у компенсований час.

Мартінес: Ми не змирилися з роллю темної конячки, хочемо перемогти Бразилію

Бельгія на чемпіонаті світу-2018 проявила себе більш яскраво та впевнено, тому її – з деякою натяжкою – можна назвати фаворитом зустрічі. Якщо ж згадати проблеми Бразилії зі складом – а особливо в центрі поля – то натяжку доведеться прибирати. Тим не менш, важко повірити, що Бразилія програє в основний час – це було б занадто банально і незрозуміло – але в екстра-таймах Бельгія має забрати своє.

Михайло Юхименко, Футбол 24