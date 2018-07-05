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Бразилия – Бельгия: Паулинью пропустил тренировку

13:48 21 Читати українською
Бразилия – Бельгия: Паулинью пропустил тренировку
Паулинью / CBF

Полузащитник сборной Бразилии Паулинью пропустил тренировку "селесао" за два дня до поединка 1/4 финала чемпионата мира-2018 против бельгийцев.

29-летний хавбек не принимал участия в тренировке бразильцев в среду, сообщает L'Equipe.

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По информации издания, с Паулинью все в порядке. Тренерский штаб решил предоставить ему дополнительный отдых, а в поединке со сборной Бельгии он сможет сыграть. Отметим, что после матча 1/8 финала против мексиканцев (2:0) полузащитник Барселоны жаловался на боль в спине.

Хосе Паулинью на ЧМ-2018 входит в основную обойму игроков команды Тите. Он уже сыграл 4 матча, в которых забил 1 мяч.

Отметим, что поединок Бразилия – Бельгия состоится 6 июля на стадионе Казань-Арена. Начало игры – 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ 20181/4 финала

Бразилия - Бельгия: Пятница 06 июля 2018

Бразилия
до матча
1
дн
:
6
час
:
29
мин
Бельгия
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Бельгия Бельгия Бразилия - Бельгия Бразилия Бразилия ЧМ 2018 Хосе Паулинью Хосе Паулинью
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