Бразилия – Бельгия: Паулинью пропустил тренировку

Полузащитник сборной Бразилии Паулинью пропустил тренировку "селесао" за два дня до поединка 1/4 финала чемпионата мира-2018 против бельгийцев.

29-летний хавбек не принимал участия в тренировке бразильцев в среду, сообщает L'Equipe.

Бразилия – Бельгия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

По информации издания, с Паулинью все в порядке. Тренерский штаб решил предоставить ему дополнительный отдых, а в поединке со сборной Бельгии он сможет сыграть. Отметим, что после матча 1/8 финала против мексиканцев (2:0) полузащитник Барселоны жаловался на боль в спине.

Хосе Паулинью на ЧМ-2018 входит в основную обойму игроков команды Тите. Он уже сыграл 4 матча, в которых забил 1 мяч.

Отметим, что поединок Бразилия – Бельгия состоится 6 июля на стадионе Казань-Арена. Начало игры – 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.