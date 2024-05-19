Торино уверенно победил Милан в поединке 37-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Торино – Милан на "Футбол 24".

Торино повел в счете на 26-й минуте – Сапата головой замкнул навес Рикардо Родригеса. Перед перерывом Илич удвоил преимущество, без проблем забив головой после подачи Беллановии.

Милан без лидеров опозорился, проиграв Торино – бывший игрок наказал невероятным голом

Не успел начаться второй тайм, как Торино уже вел в счете 3:0. Пеллегри забрал мяч, который подхватил Рикардо Родригес и пробил из-за пределов штрафной – получился настоящий шедевр. Милан отквитал один мяч усилиями Беннасера, который реализовал пенальти.