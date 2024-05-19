Торино – Милан – 3:1 – видео голов и обзор матча
09:47 - Читати українською
Торино уверенно победил Милан в поединке 37-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Торино – Милан на "Футбол 24".
26’ Дуван Сапата
40’ Иван Илич
46’ Рикардо Родригес
Исмаэль Беннасер 55’
26’ Дуван Сапата
40’ Иван Илич
46’ Рикардо Родригес
55’ Исмаэль Беннасер
Торино повел в счете на 26-й минуте – Сапата головой замкнул навес Рикардо Родригеса. Перед перерывом Илич удвоил преимущество, без проблем забив головой после подачи Беллановии.
Милан без лидеров опозорился, проиграв Торино – бывший игрок наказал невероятным голом
Не успел начаться второй тайм, как Торино уже вел в счете 3:0. Пеллегри забрал мяч, который подхватил Рикардо Родригес и пробил из-за пределов штрафной – получился настоящий шедевр. Милан отквитал один мяч усилиями Беннасера, который реализовал пенальти.
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