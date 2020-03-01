Реал Мадрид – Барселона: анонс Ель Класіко, від якого залежить доля титулу

Реал приймає Барселону в матчі 26 туру чемпіонату Іспанії. Анонс гри читайте на "Футбол 24".

Реал – Барселона

1 березня, 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Головний арбітр: Матеу Лаос

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Легендарний Сантьяго Бернабеу приймає Класіко вартістю у половину ліги. Очевидно, що цей поєдинок не гарантує переможцеві чемпіонський титул, 12 завершальних турів ніхто не скасовував, але той, хто візьме три очки, отримає серйозну психологічну перевагу над конкурентом. Барса прибула у Мадрид як фаворит протистояння. Каталонці випереджають "бланкос" на два бали, видавши серію із чотирьох перемог поспіль в рамках Ла Ліги. "Кулес" не втрачали очок після фіаско на Местальї (0:1), хоча й перемагали переважно з великими труднощами. Леванте, Бетіс і Хетафе були обіграні каталонцями мінімально, і лише один з аутсайдерів першості Ейбар отримав у власні ворота п'ять сухих м'ячів на Камп Ноу. Виїзний поєдинок проти Наполі у Лізі чемпіонів підтвердив ігрові проблеми команди Сетьєна, яка врятувалась завдяки Грізманну.

Наполі – Барселона: несправедливий результат, тактична перемога Гаттузо і провал Мессі на території Марадони

Натомість Реал опинився у трешовій ситуації. Фактично за тиждень мадридці ризикують втратити усі шанси бодай на один титул за підсумками нинішньої кампанії. Чорна смуга "бланкос" розпочалась із домашньої поразки від Сосьєдада в Кубку Іспанії. Якщо нічию з Сельтою ще можна назвати нещасним випадком, то провал на Сьюдад де Валенсія (0:1) підтвердив негативну тенденцію. Зізу не зумів реанімувати своїх підопічних на суперважливу дуель з Манчестер Сіті, яка завершилась великою катастрофою. Щоб пройти далі у Лізі чемпіонів мадридцям знадобиться допомога вищих сил. "Все або нічого", – додатково тисне на Реал іспанська преса перед 203-м Класіко в історії. До речі, наразі обидві команди можуть похвалитись однаковою кількістю лігових перемог в очних зустрічах (по 72), тож ставки серйозно підвищуються. Тим паче "королів" не влаштовують нулі з першого кола.

Манчестер Сіті здобув перемогу над Реалом у Мадриді: тактичний успіх Пепа, суперкорисний Жезус та зірковий Де Брюйне

Скандали...Скандали...Скандали... Інституційна криза в Барсі, яка розпочалась після "втечі" Неймара, переросла у відкриту війну між керівництвом і гравцями. "Кулес" потопають у внутрішніх конфліктах, які ризикують пришвидшити вибори президента, заплановані на літо 2021-го. Відставка Ернесто Вальверде викликала цілий шторм на Кам Ноу. Все розпочалось з необачної заяви спортивного директора Еріка Абідаля щодо стосунків між футболістами і попереднім тренером. Мовляв, чимало виконавців не хотіли працювати з "Мурахою", відверто байдикуючи на тренуваннях. Слова французького функціонера сильно не сподобались Мессі, який жорстко відповів колишньому партнеру в соціальній мережі. Далі – взаємні уколи без кінця і краю.

Попри старання Бартомеу погасити конфлікт виходить тільки гірше. Напередодні Класіко його запідозрили в організації цілої кампанії у соцмережах проти власних же гравців! Президенту навіть доводилось проводити екстрене зібрання команди, щоб відчитатись перед Мессі та компанією, але йому, здається, ніхто не повірив. Бускетс і Ракітіч, зокрема, після невиразної гри в Неаполі критикували босів клубу за провальну трансферну кампанію, адже каталонці залишились без центрфорварда в Лізі чемпіонів. Брейтвейт, який блискуче дебютував з Ейбаром, не має права виступати в Європі. Інша справа – Класіко, де маловідомий раніше данець може стати секретною зброєю Сетьєна. Останній, до слова, складатиме перший серйозний іспит. Класіко поховало чимало наставників, а Кіке наразі не реанімував традиційний футбол Барси...

Зізу має значно більше приводів для хвилювань, ніж його кантабрійський колега. AS називає його становище "делікатним", а це означає, що над тренером "бланкос" реально згущуються хмари. Невдача в Класіко та сезон без трофеїв коштуватимуть йому посади. У цьому майже ніхто не сумнівається. Зідан втрачає контроль над командою, про що ми писали у попередніх матеріалах. Мадрид пропустив 10 м'ячів у п'яти останніх поєдинках – рівно стільки, як під час серії із 22-х матчів без поразок (з жовтня по лютий).

Лунін ризикує не повернутись в Реал – мадридці розглядають сенсаційну альтернативу, а фани захищають українця

Кадрові рішення француза також викликають чимало питань. Насамперед, незрозуміла ситуація з Кроосом, який залишився на лаві запасних проти "містян". Зізу просить не шукати підступів, мовляв нічого особистого, проте ЗМІ так легко не проведеш. Мадридська преса наполягає, що між німецьким хавбеком і тренером виник конфлікт. Що ж, Класіко розставить всі крапки над "і". Перес не любить програвати титули, але значно більше його дратують провали в Класіко. Бенітес і Лопетегі підтвердять.

Кадри

Зідан втратив Азара майже до кінця сезону. Продовжує лікуватись Асенсіо. А ось відсутність у заявці Луки Йовіча – суто тренерське рішення, яке навіть не варто пояснювати. Схожа ситуація з Хамесом, Начо і Браїмом. Сербський форвард, схоже, може шукати собі новий клуб. Молодий бразилець Родріго пропускає Класіко через скандальне вилучення за дубль.

У списку Барси – чимало несподіванок. Альба відновився значно швидше, ніж передбачалось і полетів у Мадрид. Піке також встиг залікувати неапольське пошкодження. У лазареті залишаються Серхі Роберто, Суарес і Дембеле. Якщо уругваєць ще має шанс з'явитись ближче до завершення кампанії, то на французького вінгера вже ніхто не розраховує.

Цікаві факти

– Мессі та Бускетс можуть наблизитись до Хенто за кількістю перемог в Класіко. У обох – по 19, у легенди Реала – 21.

– Реал і Барса ще жодного разу в історії не розписували дві нульові нічиї за сезон, у всіх турнірах.

– Серхіо Рамос провів найбільше класичних протистоянь в історії – 43. У активі Мессі – 42. Сьогодні – їхня 41-ша очна зустріч (рекорд).

– Барса не пропускає на Бернабеу 321 хвилину, з 16 жовтня 2017-го.

– Мессі є найкращим бомбардиром Класіко з 26-ма м'ячами. 11 разів аргентинець відзначався на Бернабеу в Ла Лізі. Водночас, Лео не забиває мадридцям 4 матчі поспіль.

– Це буде шоста тренерська дуель Зідана з Сетьєном – наразі паритет (по 2 перемоги та 2 нічиї).

Орієнтовні склади

Реал: Куртуа – Карвахаль, Рамос, Варан, Менді – Каземіро, Кроос, Вальверде – Іско, Бензема, Вінісіус

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Умтіті, Фірпо – Артур, Бускетс, Де Йонг – Відаль, Мессі, Грізманн

Прогноз "Футбол 24" – 1:2