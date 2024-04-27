У рамках суботньої програми 34-го туру Ла Ліги 2023/24 заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 33-й тур

Альмерія – Хетафе – 1:3

Голи: Лосано, 41 – Грінвуд, 27, 48, Мата, 61

Вилучення: Вієра, 90+1 (Альмерія)

Алавес – Сельта – 3:0

Голи: Сімеоне, 48, Гуріді, 54, Бенавідес, 86

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Альмерія нарешті вилетіла з Ла Ліги. Офіційно. Андалусійці у рідних стінах програли Хетафе (1:3), залишившись у 17 очках від рятівної 17-ї позиції – і це за п'ять турів до кінця. Клуб покидає Прімеру втретє у своїй історії – поки що ніхто не робив цього частіше.

Головним героєм зустрічі став Грінвуд, який оформив дубль і віддав асист. Таким чином, англієць виконав 14 результативних дій у Прімері (8 голів і 6 гольових передач). Крім того, в активі орендованого з МЮ форварда 2 голи в Кубку Іспанії. Це – його найкращий показник у кар'єрі.

Графіка від Opta з'явилася після першого гола Грінвуда у ворота Альмерії й не оновлювалась

Ще одним героєм Хетафе став Мата, який відсвяткував свій 37-й гол у Ла Лізі. Наступний забитий м'яч перетворить Хайме у найкращого бомбардира клубу за всю історію виступів у елітному дивізіоні.

Алавес переграв Сельту. Команда Хіральдеса пропустила три голи, завдавши по воротах суперника лише два удари за 80 хвилин гри. Алавес має 38 очок і перебуває на 12 місці. А ось Сельта залишилася на 17 сходинці з 31 балами. Від зони вильоту команду відділяє лише шість пунктів.

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