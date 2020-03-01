Реал Мадрид – Барселона: анонс Эль Класико, от которого зависит судьба титула

Реал принимает Барселону в матче 26 тура чемпионата Испании. Анонс игры читайте на "Футбол 24".

Реал – Барселона

1 марта, 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Главный арбитр: Матеу Лаос

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Легендарный Сантьяго Бернабеу принимает Класико стоимостью в половину лиги. Очевидно, что этот поединок не гарантирует победителю чемпионский титул, 12 завершающих туров никто не отменял, но тот, кто возьмет три очка, получит серьезное психологическое преимущество над конкурентом. Барса прибыла в Мадрид в качестве фаворита противостояние. Каталонцы опережают "бланкос" на два балла, выдав серию из четырех побед подряд в рамках Ла Лиги. "Кулес" не теряли очков после фиаско на Месталье (0:1), хотя и побеждали преимущественно с большим трудом. Леванте, Бетис и Хетафе были обыграны каталонцами минимально, и только один из аутсайдеров первенства Эйбар получил в свои ворота пять безответных мячей на Камп Ноу. Выездной поединок против Наполи в Лиге чемпионов подтвердил игровые проблемы команды Сетьена, которая спаслась благодаря Гризманну.

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Реал оказался в трешовий ситуации. Фактически за неделю мадридцы рискуют потерять все шансы хотя бы на один титул по итогам нынешней кампании. Черная полоса "бланкос" началась с домашнего поражения от Сосьедада в Кубке Испании. Если домашнюю ничью с Сельтой еще можно назвать несчастным случаем, то провал на Сьюдад де Валенсия (0:1) подтвердил негативную тенденцию. Зизу не сумел реанимировать своих подопечных на суперважную дуэль с Манчестер Сити, котороя завершилось домашней катастрофой. Чтобы пройти дальше в Лиге чемпионов мадридцам понадобится помощь высших сил. "Все или ничего", - дополнительно давит на Реал испанская пресса перед 203-м Классико в истории. Кстати, сейчас обе команды могут похвастаться одинаковым количеством лиговых побед в очных встречах (по 72), поэтому ставки серьезно повышаются. Тем более "королей" не устраивают нули с первого круга.

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Скандалы... Скандалы... Скандалы... Институциональный кризис в Барсе, который начался после "бегства" Неймара, сейчас перерос в открытую войну между руководством и игроками. "Кулес" утопают во внутренних конфликтах, которые рискуют ускорить выборы президента, запланированные на лето 2021-го. Отставка Эрнесто Вальверде вызвала целый шторм на Кам Ноу. Все началось с опрометчивого заявления спортивного директора Эрика Абидаля об отношениях между футболистами и предыдущим тренером. Мол, немало исполнителей не хотели работать с "Муравьем", откровенно расслабляясь на тренировках. Слова французского функционера сильно не понравились Месси, который жестко ответил бывшему партнеру в социальной сети. Дальше – взаимные уколы без конца и края.

Несмотря на старания Бартомеу погасить конфликт выходит только хуже. Накануне Класико его заподозрили в организации целой кампании в соцсетях против собственных же игроков! Президенту даже приходилось проводить экстренное собрание команды, чтобы отчитаться перед Месси и компанией, но ему, кажется, никто не поверил. Бускетс и Ракитич, в частности, после невнятной игры в Неаполе критиковали боссов клуба за провальную трансферную кампанию, ведь каталонцы остались без центрфорварда в Лиге чемпионов. Брейтвейт, который блестяще дебютировал с Эйбаром, не имеет права выступать в Европе. Другое дело – Класико, где малоизвестный ранее датчанин может стать секретным оружием Сетьена. Последний, к слову, будет сдавать первый серьезный экзамен. Класико похоронило немало наставников, а Кике пока не реанимировал традиционный футбол Барсы...

Зизу имеет гораздо больше поводов для волнений, чем его кантабрийский коллега. AS называет его положение "деликатным", а это значит, что над тренером "бланкос" реально сгущаются тучи. Неудача в Класико и сезон без трофеев будут стоить ему должности. В этом почти никто не сомневается. Зидан теряет контроль над командой, о чем мы писали в предыдущих материалах. Мадрид пропустил 10 мячей в пяти последних поединках – ровно столько, сколько во время серии из 22 матчей без поражений (с октября по февраль).

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Кадровые решения француза также вызывают немало вопросов. Прежде всего, непонятная ситуация с Кроосом, который остался на скамейке запасных против "горожан". Зизу просит не искать подвохов, мол ничего личного, однако СМИ так легко не проведешь. Мадридская пресса настаивает, что между немецким хавбеком и тренером возник конфликт. Что ж, Класико расставит все точки над "и". Перес не любит проигрывать титулы, но гораздо больше его раздражают провалы в Класико. Бенитес и Лопетеги подтвердят.

Кадры

Зидан потерял Азара почти до конца сезона. Продолжает лечиться Асенсио. А вот отсутствие в заявке Луки Йовича – сугубо тренерское решение, которое даже не стоит объяснять. Похожая ситуация с Хамесом, Начо и Браимом. Сербский форвард, похоже, может искать себе новый клуб. Молодой бразилец Родриго пропускает Класико из-за скандального удаления за дубль.

В списке Барсы – немало неожиданностей. Альба восстановился значительно быстрее, чем предполагалось и полетел в Мадрид. Пике также успел залечить неаполитанское повреждение. В лазарете остаются Серхи Роберто, Суарес и Дембеле. Если уругваец еще имеет шанс появиться ближе к завершению кампании, то на французского вингера уже никто не рассчитывает.

Интересные факты

– Месси и Бускетс могут приблизиться к Хенто по количеству побед в Класико. У обоих – по 19 в легенды Реала – 21.

– Реал и Барса еще ни разу в истории не расписывали две нулевые ничьи за сезон. Речь идет о все турнирах.

– Серхио Рамос провел больше всего классических противостояний в истории – 43. В активе Месси – 42. Сегодня – их 41-я очная встреча (рекорд).

– Барса не пропускает на Бернабеу 321 минуту, с 16 октября 2017 года.

– Месси является лучшим бомбардиром Класико с 26-ю мячами. 11 раз аргентинец отмечался на Бернабеу в Ла Лиге. В то же время, Лео не забивает в Класико 4 матча подряд.

Ориентировочные составы

Реал: Куртуа – Карвахаль, Рамос, Варан, Мэнди – Каземиро, Кроос, Вальверде – Иско, Бензема, Винисиус

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Фирпо – Артур, Бускетс, де Йонг – Видаль, Месси, Гризманн

Прогноз "Футбол 24" – 1:2