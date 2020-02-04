Мессі публічно наїхав на Абідаля через звільнення Вальверде – у Барселоні розгорівся скандал

Спортивний директор Барселони Ерік Абідаль потрапив під гарячу руку зірки каталонців Ліонеля Мессі.

В інтерв'ю для видання SPORT Абідаль заявив, що на звільнення Ернесто Вальверде з посади головного тренера Барси також вплинули гравці. Мовляв, футболісти були незадоволені роботою наставника і недостатньо викладались на тренуваннях. Ліонель Мессі не залишив поза увагою настільки різкого висловлювання і відповів функціонеру в Інстаграм.

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"Чесно кажучи, мені не подобається робити такі речі, але я думаю, що кожен має зосередитись на своїх завданнях і нести відповідальність за свої рішення. Гравці відповідають за те, що відбувається на полі, і ми визнаємо, коли зіграли погано.

Відповідальні за керування клубом повинні також виконувати свої обов'язки і, перш за все, брати на себе відповідальність за прийняті ними рішення. І якщо йдеться про футболістів, повинні озвучуватись імена, тому що в іншому випадку ми заплямовуємо усіх гравців, а це не відповідає дійсності", – написав Мессі.

Нагадаємо, 13 січня Барселона оголосила про звільнення Ернесто Вальверде, а на його місце призначили Кіке Сетьєна.

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