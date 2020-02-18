Барселона розірвала контракт з компанією, яка плямувала репутацію гравців – Бартомеу готовий покарати винних

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу розповів про наслідки нібито спланованої кампанії із критикою на адресу гравців та колишнього керівництва клубу.

"Так, ми працювали з компанією, яка займається моніторингом соціальних мереж, але не наймали нікого для чиєїсь дискредитації. Контракт вже розірвано.

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Барселона ніколи не укладала з будь-ким контракт для того, щоб псувати чиюсь репутацію. Ні футболістів, ні колишніх гравців, ні політиків, ні тренерів, ні президентів або колишніх президентів. Це очевидна брехня, і ми будемо захищати себе. Ми будемо переслідувати тих, хто за цим стоїть", – наводить слова Бартомеу Marca.

Нагадаємо, серед жертв компанії називались Жерар Піке, Ліонель Мессі, Карлес Пуйоль, Хаві, Хосеп Гвардіола та колишній президент Барселони Жоан Лапорта.

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