Манчестер Сіті здобув вольову перемогу над Реалом у Мадриді – "містяни" зробили вагому заявку на вихід у чвертьфінал ЛЧ

Перший матч 1/8 Ліги чемпіонів між Реалом та Манчестер Сіті завершився неочікуваною поразкою "бланкос" у рідних стінах.

У битві так званих "лисих шарлатанів" більше намагався здивувати Гвардіола. Пеп не тільки відмовився від Зінченка (він пролетів повз заявку), а й всадив на банку Агуеро, Стерлінга та Фернандіньо – натомість, в нападі з'явився Жезус. Зідан же випустив основний склад, з лідерів залишивши у запасі тільки Кросса.

В перші 20 хвилин команди розчарували. Особливо це стосувалося Манчестер Сіті, який віддав ініціативу Реалу й взагалі нічим не відповідав, однак мадридці відповідали тим же – як наслідок, за весь перший тайм футболісти створили нуль моментів та завдали аж один удар на двох (на трибуни з-за меж штрафного стріляв Варан). Кілька швидких контратак без завершення в обидва боки в актив записати не варто, адже фанати очікували не цього. Гра почала розкриватися лише всередині тайму.

Першу реальну можливість відкрити рахунок на 21-й хвилині змарнував Жезус: бразилець прийняв розрізну передачу Де Брюйне на лівий край штрафного, прибрав Варана й пробив з близької відстані – Куртуа врятував! Рівно за чотири хвилини вже Сіті відскочив після того, як Вінісіус обікрав Мареза у воротарському майданчику (арбітр зафіксував дрібний фол). Мадридці не впали духом і продовжили тиск, ледь не забивши на 30-й хвилині після навісу Менді в центр карного майданчика точно на голову Бензема – Карім пробив у лівий ніжній кут, Едерсон парирував перед собою, а Вінісіус при добиванні банально не влучив по м'ячу!

Здавалося, що гол ось-ось станеться, але ритм збила травма Ляпорта. Його змінив Фернандіньо, але моменти у грі зникли – команди більше займалися грубощами, ніж демонстрували футбол. Матч закрився, потішивши всього одним неточним ударом Бернарду Сілви на 37-й хвилині. Втім, перед свистком на перерву Сіті ледь не відкрив рахунок: Куртуа виніс подачу Де Брюйне з кутового прямо на Жезуса, той неточно вистрілив у дотик метрів з десяти, а м'яч рикошетом від Рамоса влетів у ногу Каземіро – той стояв на лінії воріт! Зрештою, Вальверде розрядив ситуацію виносом.

У перерві Пеп Гвардіола добряче поговорив зі своїми лідерами, внаслідок чого Манчестер Сіті на другий тайм вийшов вбивати Реал. Особливо налаштувався Марез, який за сім хвилин завдав три дуже гострих удари по воротах мадридців: на 50-й Ріяд завершив контратаку крученим ударом повз дальню стійку, а на 56-й та 57-й алжирець стріляв з правого краю штрафного в ближній та дальній кути – Куртуа врятував "бланкос". Оборона господарів тріщала по швах.

Тим не менш, контрвипади Реала все так же залишалися небезпечними. Так, ще на 55-й хвилині Вінісіус стрілою промчав вздовж бровки й впав на лівій стійці після дотику з Вокером, сподіваючись на пенальті (не дали), а на 58-й господарі заробили кутовий – Іско замкнув його ударом головою (Едерсон впорався). Зрештою, на 60-й хвилині "вершкові" добилися свого, розігнавши швидку атаку після грубої помилки Родрі. Вінісіус прорвався лівим флангом, відборовся з Уокером у штрафному й викотив передачу вправо на абсолютно вільного Іско – "Ель Магіко" ударом метрів з 10-ти поцілив у лівий нижній кут!

Сіті прогнозовано пішов уперед, але Реал став розривати гостей на контратаках по флангах оборони. Однак, у мадридців справа ніяк не доходила до моментів: все, що вдалося створити підопічним Зізу в наступні за 16 хвилин після голу – це постріл Рамоса метрів з 11-ти після передачі від Іско та заблокований удар Бейла з лівого краю штрафного. Втім, "містяни" не могли похизуватися і цим.

Все йшло за планом Реала, але Манчестер Сіті буквально за три хвилини зумів перегорнути матч догори дригом. Спочатку англійці абсолютно несподівно зрівняли рахунок: на 78-й хвилині Де Брюйне прийняв передачу на лівому куті штрафного, пройшов уперед, класно розвернувся й навісив у воротарський майданчик на Жезуса – Гаріель же виграв верхову боротьбу в Рамоса й пробив повз Куртуа!

Не встигли господарі оговтатись, як Манчестер Сіті заробив пенальті – це Стерлінг випередив Карвахаля й отримав від нього по ногах. Кевін Де Брюйне пострілом з "позначки" вивів "містян" уперед, а на 86-й хвилині мадридці ще й у меншості залишились внаслідок фолу останньої надії з боку Рамоса.

Гості тут же могли й добити "королівський клуб" ударом зі штрафного під стінкою у виконанні Мареза та пострілом Стерлінга по центру метрів з 20-ти, але хоч тут Реалу пощастило – Куртуа спіймав м'яч. Більше того: "вершкові" ще й ледь не відігрався після замикання подачі з правого флангу (стріляв Менді, прогавив Марез) – м'яч пройшов поруч зі стійкою.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Манчестер Сіті над Реалом на виїзді. "Містяни" зробили вагому заявку на прохід у чвертьфінал. Матч відповідь розіграють 17 березня на Етіхад Стедіум у Манчестері.