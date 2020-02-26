Реал не зміг оскаржити скандальне вилучення Родріго – бразилець не зіграє проти Барселони і сплатить смішний штраф

Нападнику Реала Родріго Гоїсу таки доведеться відповідати за свої порушення у матчі за Кастілью.

Оскарження червоної картки таланта "вершкових" завершилося безуспішно, інформує AS.

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Родріго під час матчу за Кастілью відповів на провокацію суперника, отримав другий "гірчичник" і був змушений покинути поле. Дискваліфікація бразильця поширюється і на матчі Прімери, тому Реал не зможе розраховувати на гравця у битві проти Барселони в рамках 26 туру. Дисциплінарний комітет не погодився з аргументами мадридців на захист Родріго, і покарання залишилося чинним. Клуб також повинен сплатити 45 євро штрафу, фінансові втрати нападника ще болючіші – 185 євро.

До слова, Родріго провів 20 поєдинків у складі Реала в поточному сезоні, відзначившись 8 голами та 2 асистами. На Бернабеу бразилець перебрався із рідного Сантоса за 45 млн євро.

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