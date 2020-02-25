Барселона вирвала нічию в Наполі, втративши двох основних гравців на матч-відповідь

Наполі та Барселона розписали результативну нічию (1:1) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Наполі – Барселона, стартував о 22:00 за київським часом. Гру наживо транслював телеканал "Футбол 2". Це була перша офіційна зустріч італійського та іспанського клубів. Господарі Сан-Паоло вийшли на поле з метою перервати власне прокляття 1/8 фіналу, адже вони двічі безуспішно намагались подолати найбільш ранню стадію плей-офф. Натомість "блаугранас" з дебютантом Ліги чемпіонів Кіке Сетьєном сподівались переписати чорну сторінку в єврокубковій історії каталонського гранда, який провалив два останні розіграші з кошмарами в Римі та Ліверпулі.

Наполі – Барселона – відео голів

Господарі прогнозовано віддали каталонцям ініціативу, вичікуючи нагоди для швидкої контратаки. Барса також не поспішала на перших хвилинах – чимало передач, здебільшого в центрі поля, але мало загострень. На 8-й хвилині тривала перепасовка команди Сетьєна завершилась неточним пострілом Мессі з лінії карного. Наполі майже відразу відповів небезпечним моментом від Мертенса. Прудконогий вінгер легко позбувся опіки Піке та пробив прямісінько в руки тер Штегену метрів з 15-ти.

Наполі – Барселона: склади та онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Після стартової перестрілки "блаугранас" дозволили неаполітанцям взяти сферу під свій контроль, за що ледь не були покарані екс-форвардом Реала Хосе Кальєхоном. Він увірвався у карний гостей з правого флангу, але відверто поспішив з передачею – рикошет і м’яч спокійно забирає тер Штеген. Чому іспанець не пробив з хорошої позиції, залишається загадкою. Минає половина першого тайму, а Мессі та Ко ніяк не можуть прокинутись. Контроль заради контролю і лише видимість високого пресингу.

Бускетс занервував на 25-й, грубо врізавши по ногах Інсіньє. Фол, який заслуговував щонайменше на жовту, залишився без належної реакції Бриха. Німець обмежився усним попередженням. Мессі проривається самотужки, стягує на себе двох, а потім неточно грає на Грізманна. Класний випад каталонців завершився нічим. А ось підопічні Гаттузо схожу атаку розіграли блискуче. Фірпо програв боротьбу Зелінскі, той покотив на лінію штрафного, а Мертенс бомбезно виконав у дальню дев’ятку без шансів для тер Штегена. Феноменальний гол бельгійського чарівника, який влітку стане вільним агентом. Наполі повів на 30-й хвилині. До слова, один з лідерів партенопейців святкував у стилі Даріо Бенедетто, який забивав Ріверу в фіналі Копа Лібертадорес-2018. Виглядало на фірмове знущання, але чи не зарано...?

Mertens hizo un Benedetto.

Para mí que se lo dan vuelta... pic.twitter.com/GIRhNc4Jiq — d1.3go (@DiegoBauret) February 25, 2020

Натомість Барса після пропущеного м'яча продовжувала знущатись з власних фанів "топовим" контролем, без агресії, еститично – жахливо. Мессі був змушений діяти з глибини, Грізманн традиційно виконував роль захисника, Відаль не розумів, що робити на фланзі. А тим часом старий знайомий каталонців Костас Манолас змарнував супершанс, пробивши поруч з ближньою стійкою. Підсумок перших 45-ти хвилин – тактично грамотний Наполі та безпорадна версія Барселони для більшості виїзних поєдинків.

Бускетс розпочав другий тайм з попередження, грубо зігравши проти Мертенса. Каталонці втрачають ключового футболіста у центрі поля на матч-відповідь. Втім, бельгієць не зумів продовжити зустріч – це вже маленька перемога "п'ятірки" гостей. Замість автора гола на полі з'явився польський форвард Арек Мілік. Сетьєн відповідає своєю заміною – Артур замість непомітного Ракітіча. Бускетс реабілітовується на 57-й, віддавши розкішний передгольовий пас на Семеду. Іспанський чемпіон світу красиво розрізав оборону господарів, португалець в один дотик покотив на Грізманна, а той невідпорно влупив у лівий від Оспіни кут.

Наполі не збирався складати зброю. Ба більше, через декілька хвилин тер Штеген двічі рятував гостей після ударів Інсіньє та Кальєхона. Останній вийшов на побачення з німцем, який відбив сферу ногою. "Блакитні" душили свого іменитого суперника високим пресингом, в Умітіті затремтіли ноги, і лише Мессі загострював біля воріт Оспіни. Саме феноменальний дриблінг аргентинця викликав хаос в обороні господарів, коли колумбійський кіпер відчайдушно пірнув у ноги Лео.

Кінець поєдинку запам'ятався вилученням Артуро Відаля (89 хв). Чилієць спочатку жорстко збив Маріу Руї, а потім ще й повівся на провокацію з боку португальця, буцнувши його головою. Дві жовті за хвилину... і до побачення матч 18 березня. Барса вистояла у меншості, здобувши комфортну нічию на Сан-Паоло, але втратила двох важливих виконавців.