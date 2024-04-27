Форвард розпочав у стартовому складі матч 33-го туру Ла Ліги Лас-Пальмас – Жирона. У першому таймі Довбик взявся бити пенальті, але не зумів переграти голкіпера, спрямувавши м'яч по центру.

Довбик вперше не реалізував пенальті за Жирону – відео епізоду

На старті другої половини Артем отримав ще один шанс. Цього раз теж удар не був бездоганним, але голкіпер не дотягнувся до м'яча. Таким чином українець продовжив свою гольову серію до чотирьох матчів у Ла Лізі.

Слід зауважити, що в нинішньому сезоні Довбик забив уже 19 голів у чемпіонаті Іспанії. Наразі Артем очолює список найкращих бомбардирів, на два влучних удари випереджаючи Беллінгема.