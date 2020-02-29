Лунін ризикує не повернутись в Реал – мадридці розглядають сенсаційну альтернативу, а фани захищають українця

Андрій Лунін повинен вилазити зі шкіри, щоб довести босам Реала свою профпридатність. Наступні три місяці – вирішальні для українця.

В останні дні з'явилось декілька неоднозначних чуток щодо майбутнього нашого чемпіона світу (U-20). Спочатку паризьке видання Paris United підтвердило, здавалось, вже остаточне рішення "бланкос" повернути Альофонса Ареола в ПСЖ і перетворити Андрія Луніна на дублера Тібо Куртуа в сезоні-2020/21. Однак, після цього журналіст радіо Cope, Onda Cero та Marca Піпі Естрада шокував прихильників Реала інформацією щодо 21-річного українця.

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Мадрид начебто пильно стежить за голкіпером Атлетіка з Більбао Унаї Сімоном, який може скласти конкуренцію бельгійцеві в наступній кампанії. Таким чином Луніну довелося б провести ще як мінімум один сезон в оренді, і це – найбільш оптимістичний варіант для українця, зважаючи на вік воротаря Атлетіка (22 роки). Очевидно, молодий баск розглядається мадридським грандом як ставка на майбутнє, що суперечить попереднім планам на Луніна, якого начебто бачили основним через декілька років.

Сімон проводить розкішний сезон, пропустивши наразі 22 м'ячі у 25-ти турах Прімери. Надійнішою обороною можуть похвалитись лише два клуби – Реал (17) та Атлетіко (18). Крім того, він – один з найкращих у Ла Лізі за сейвами в середньому за матч (2.5). Натомість Лунін наразі не провів жодного сухого поєдинку в Ов'єдо, який веде боротьбу за виживання у Сегунді.

Цікаво, що фанати Реала негативно реагують на інформацію Естради у Твіттері, захищаючи українця і називаючи можливий трансфер Сімона – дурістю. "Як можна думати про Сімона, коли є Куртуа та Лунін з неймовірним майбутнім", – обурюється один з юзерів.

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