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Реал – Реал Сосьєдад – 3:4 – відео голів та огляд матчу

6 лютого 22:23 621 Читать на русском
Реал – Реал Сосьєдад – 3:4 – відео голів та огляд матчу
Реал – Реал Сосьєдад – 3:4 – відео голів та огляд матчу / Getty Images

Мадридський Реал поступився Реал Сосьєдаду у рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

59’ Марсело
81’ Родріго Сілва де Гоїс
90+3’ Начо
 
Мартін Едегор 22’
Александр Ісак 54’
Александр Ісак 56’
Мікель Меріно 69’
Андоні Горосабель 90+5’
22’ Мартін Едегор
54’ Александр Ісак
56’ Александр Ісак
59’ Марсело
69’ Мікель Меріно
81’ Родріго Сілва де Гоїс
90+3’ Начо
90+5’ Андоні Горосабель

Вже в середині першого тайму Мартін Едегор курйозним голом шокував господарів, які так і не спромоглись зрівняти до перерви. Після відпочинку Александр Ісак протягом двох хвилин відзначився дублем і зробив рахунок розгромним. Однак, вже за мить Марсело один гол відквитав.

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Згодом Мікель Меріно знову зробив різницю у три м’ячі. Під кінець матчу Родріго, а згодом Начо, дещо підсолодили гіркоту поразки, оскільки на більше Реала не вистачило. Тож 3:4 і "вершкові" покидають Кубок Іспанії.

Реал безславно вилетів з Кубка Іспанії, поступившись Реал Сосьєдаду в матчі з сімома голами

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Відеоновини Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад
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