Реал – Реал Сосьєдад – 3:4 – відео голів та огляд матчу

Мадридський Реал поступився Реал Сосьєдаду у рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Вже в середині першого тайму Мартін Едегор курйозним голом шокував господарів, які так і не спромоглись зрівняти до перерви. Після відпочинку Александр Ісак протягом двох хвилин відзначився дублем і зробив рахунок розгромним. Однак, вже за мить Марсело один гол відквитав.

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Згодом Мікель Меріно знову зробив різницю у три м’ячі. Під кінець матчу Родріго, а згодом Начо, дещо підсолодили гіркоту поразки, оскільки на більше Реала не вистачило. Тож 3:4 і "вершкові" покидають Кубок Іспанії.

Реал безславно вилетів з Кубка Іспанії, поступившись Реал Сосьєдаду в матчі з сімома голами