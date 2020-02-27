"Зідан свідомо залишив Реал у меншості": француза знищують після поразки від Ман Сіті – перші ознаки відставки

Мадридський Реал ризикує втратити все за один тиждень. Після домашньої поразки від Манчестер Сіті у плей-офф Ліги чемпіонів королівський клуб опинився на порозі великого провалу. Marca називає головного винуватця.

Зінедін Зідан втрачає контроль. Його команда "віддала" лідерство Барселоні напередодні вирішального Ель Класіко, провела відверто слабкий поєдинок з підкошеним жорсткою дискваліфікацію Манчестер Сіті, перетворила колись жахливий для суперників Сантьяго Бернабеу у психологічну катівню власних фанів (тут забиває списаний росіянами Федір Смолов). Ляпас від Пепа, давнього ворога мадрідістас, змушує панікувати навіть завжди лояльне до француза видання Marca. Рупор спортивної преси Іспанії видає декілька розгромних матеріалів. Попередження...

Манчестер Сіті здобув перемогу над Реалом у Мадриді: тактичний успіх Пепа, суперкорисний Жезус та зірковий Де Брюйне

Один з найуспішніших тренерів Реала за всю історію залишився без "імунітету". Кожне наступне фіаско "бланкос" загрожуватиме відставкою. Мадридська преса має величезний вплив на схильного до емоційних рішень Флорентіно. Якщо президент перегорнув сьогодні хоча б декілька сторінок улюбленої газети, Зізу має небагато шансів.

"Найгірший Зідан"

Тренер – причина усіх бід королівського клубу, вважає автор. Мовляв, через нього Мадрид вилетів з Кубка Іспанії, втративши останні "крихти хліба" у можливому сезоні без трофеїв, а також не втримав переможного результату над "містянами". Зізу дорікають у неправильних кадрових рішеннях і кепській інтерпретації гри. "Зідан, звісно, ще той Гудіні, але не існує таких фокусів, які працювали б без капелюха. Структурна проблема команди – це відсутність голів. Втративши Кріштіану, "бланкос" втратили голи. Магія більше не працює. Бензема у момент найбільшої слабкості виглядав наче легковаговик на ринзі з Тайсоном Ф'юрі. З цим не зможе боротись жоден ілюзіоніст. Вірус без вакцини.

Реал – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Зідан добре організував команду після провального сезону, повернув футболістам віру, але те, що відбувається зараз – його провина. Він помилився зі складом на Сосьєдад через власне бажання догодити усім. Недооцінка суперника, можливо, коштувала "бланкос" єдиного трофею. Коли нічого їсти, то навіть черствий хліб є хорошою поживою. Зізу зневажив басків 7-ма замінами і поплатився.

У Лізі чемпіонів команда страждала без визначального гравця в середині поля. Зідан доклав чимало зусиль, щоб "воскресити" Крооса, але залишив його на лаві запасних. Німець набрав феноменальну форму, був одним з найкращих в останніх поєдинках. Він завжди повинен виходити на великі матчі. Іско – не надійний, а Модріч – не витримує темпу через солідний вік. Енергію Вальверде потрібно комусь скеровувати, чим і займався Кроос.

1:0 – екстраординарний результат проти "містян", але Зізу свідомо залишив Мадрид в меншості, випустивши Бейла, а не Тоні. Останній міг заспокоїти гру, виконати роль анестезіолога. Натомість тренер вирішив оперувати око пилою. Забудьте про суддівство, відмовки – для слабаків. Дива не проростають, наче квіти. Відсутність ударів і помилки Зідана поховали "бланкос".

"Мадрид ризикує розвалитись"

Черговий "рознос" тренера розпочинається із застережень щодо "великого колапсу". Зідана порівнюють з самогубцем, який ходить по тонкому льоду. Головне питання: що сталось з Мадридом після перемоги в дербі. Адже майбутнє Класіко – все або нічого для недавнього претендента на усі можливі титули. "У матчі проти Атлетіко "бланкос" востаннє виглядали самобутнім колективом, який наводив жах на суперників. Вони не поступались з жовтня по лютий, 21 поєдинок поспіль, але в останній місяць зими команда просто розвалилась.

Зідан і його підопічні обрали найгірший момент для хвороби. Виліт з Кубка називали нещасним випадком, проте це був початок вільного падіння. Звичайнісінька на перший погляд аварія переросла у хаос. Динаміка погіршується. Мадрид виграв лише один з п'яти останніх матчів, проти Осасуни. Поразки від Сосьєдада, Леванте та Сіті, а також нічия з Сельтою – вже не просто тривожні дзвіночки. Провальна серія підвела "бланкос" до краю прірви. Ситуацію може врятувати класичний тріумф або подвиг в Манчестері. Інакше Реал програє все, як минулого року.

Барселона – найгірший суперник для Зідана після поразки від Сіті. Мессі та компанія покажуть істинний рівень кризи на Бернабеу. Потенційне фіаско ризикує залишити королівський клуб без трофеїв, що стане великим розчаруванням для Флорентіно Переса". Натяк зрозумілий, чи не так?

"Раніше камери фокусувались на Кріштіану і ви вірили, а зараз..."

Зізу не той, хто повинен вести перемовини з потенційними новачками, але саме йому дорікають відсутністю на Бернабеу зірок світового класу. Француз просив Флорентіно автономності у прийнятті трансферних рішень, коли вдруге приймав команду. Натомість мадридська преса розтиражувала цю інформацію під власним соусом, ніби то була основна вимога тренера. Хоча він просто не хотів працювати з гравцями, які потенційно не відповідали ігровій філософії Мадрида. Погба або ніхто, приблизно так. Ось і вийшло, що клуб не задовольнив вимог Зідана після "втечі" Роналду, а ЗМІ зробили крайнім якраз наставника. Мовляв, він не хотів позбавлятись своїх фаворитів, залишився ні з чим, і тепер ми бачимо замість Кріша умовного Вінісіуса, поки лунає гімн ЛЧ.

"Азар – єдиний великий футболіст в Реалі. Клуб витратив шалені гроші на Йовіча, Менді, Мілітао або Родріго. Бразилець вважався "натуральним" спадкоємцем Кріша, але розчинився, наче ложка цукру під краплями дощу. Рал побив власний трансферний рекорд... і кого вони підписали? Мішок грошей на посередностей, які формують склад, не більше. Transfermarkt не обманює: Гвардіола має чотирьох виконавців з вартістю понад сто мільйонів євро. Стерлінг – 160, Де Брюйне – 150. Обоє знищили Мадрид. У таборі "бланкос" знайдеться лише один такий гравець, і він пропустив майже весь сезон. Титули коштують грошей. У Реала є необхідні ресурси, але він погано їх витрачає".

Наполі – Барселона: несправедливий результат, тактична перемога Гаттузо і провал Мессі на території Марадони