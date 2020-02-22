Покер геніального Мессі у відеоогляді матчу Барселона – Ейбар – 5:0

Барселона розтрощила Ейбар (5:0) у матчі 25 туру Прімери. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Зустріч стала бенефісом Ліонеля Мессі, який цього разу вирішив забивати сам, а не асистувати партнерам. Аргентинець оформив хет-трик вже у першому таймі, щоразу легко проходячи оборону Ейбара.

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Барселона і її головна зірка дещо заспокоїлись у другому таймі, однак уникнути ще більшого приниження гостям не вдалося. Під завісу матчу Мессі не відмовив собі у задовленні забити вчетверте, сольний виступ аргентинця дещо розбавив Артур – 5:0.