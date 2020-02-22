toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ДИНАМО - ВОРСКЛА ЛЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ

Покер геніального Мессі у відеоогляді матчу Барселона – Ейбар – 5:0

19:32 1039 Читать на русском
Покер геніального Мессі у відеоогляді матчу Барселона – Ейбар – 5:0
Ліонель Мессі / Твіттер Барселони

Барселона розтрощила Ейбар (5:0) у матчі 25 туру Прімери. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

14’ Ліонель Мессі
38’ Ліонель Мессі
40’ Ліонель Мессі
88’ Ліонель Мессі
89’ Артур
 
14’ Ліонель Мессі
38’ Ліонель Мессі
40’ Ліонель Мессі
88’ Ліонель Мессі
89’ Артур

Зустріч стала бенефісом Ліонеля Мессі, який цього разу вирішив забивати сам, а не асистувати партнерам. Аргентинець оформив хет-трик вже у першому таймі, щоразу легко проходячи оборону Ейбара.

Барселона завдяки покеру Мессі знищила Ейбар, Сельта втримала перемогу над Леганесом: 25-й тур Ла Ліги, субота

Барселона і її головна зірка дещо заспокоїлись у другому таймі, однак уникнути ще більшого приниження гостям не вдалося. Під завісу матчу Мессі не відмовив собі у задовленні забити вчетверте, сольний виступ аргентинця дещо розбавив Артур – 5:0.

blog_ava
Динамо дотиснуло аутсайдера УПЛ завдяки суперголам Вербіча і Буяльського
18:51
5594
Теги
Відеоновини Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Ейбар Ейбар Іспанія Барселона - Ейбар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
49
хв
Фіорентина
21:45
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук