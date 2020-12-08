"Футбол 24" традиційно знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів та тренерів у національних першостях Європи.

За останній тиждень українці змусили не один раз говорити про себе. Причому йдеться як про єврокубки, так і про національні чемпіонати. Наші земляки забивали голи, віддавали результативні передачі та отримували червоні картки. Звісно, головною подією можна назвати прощальний матч Артема Мілевського за брестське Динамо, але про все послідовно.

Англія

Олександр Зінченко за якихось кілька днів вкотре подолав шлях від тріумфу до розчарування. Посеред минулого тижня Сашко вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті на матч Ліги чемпіонів проти Порту. Той поєдинок завершився без забитих м'ячів, але наш земляк отримав чудові оцінки – відразу кілька статистичних порталів саме його назвали найкращим гравцем зустрічі. Для Пепа Гвардіоли, схоже, це не має жодного значення, бо вже на вихідних Зінченко не потрапив навіть у заявку "містян" на матч АПЛ проти Фулхема. Сіті легко обіграв одного із аутсайдерів і наблизився до зони ЛЧ на відстань однією перемоги.

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Андрій Ярмоленко одужав від коронавірусу і навіть провів з Вест Хемом кілька тренувань перед грою з Манчестер Юнайтед. Щоправда, Девід Мойєс все одно залишив українця поза заявкою. "Молотки" перемагали більш статусного опонента після першого тайму, але в другій половині на поле вийшов Бруну Фернандеш і вкотре став рятівником манкуніанців. Команда Ярмоленка перервала серію із трьох перемог поспіль.

Італія

Руслан Маліновський також був у лазареті через COVID-19. Саме це завадило зіграти проти Мітьюлланда в ЛЧ. Аталанта несподівано поділила очки – 1:1. На гру Серії А проти Удінезе українець поїхав разом із командою, але матч не відбувся. Італію накрили сильні зливи, і поле на Дачія Стедіум перетворилося на басейн – команди зіграють в іншу дату.

Іспанія

Андрій Лунін продовжує чекати на свій дебют за Реал, але Тібо Курута не дає причин сподіватися на це у найближчому майбутньому. Голкіпер збірної України вже традиційно спостерігав за грою своєї команди з лави для запасних – цього разу колектив Зінедіна Зідана мінімально здолав Севілью завдяки дикій помилці ворота нервіонців.

У Сегунді Альбасете продовжив свою безвиграшну серію до 9 матчів. Роман Зозуля не зумів врятувати свою команду від поразки проти Жирони (0:2). Чергова невдача коштувала Аріцу Лопесу посади головного тренера. "Механічний сир" вдруге за сезон залишився без керманича.

Німеччина

Санкт-Паулі Бориса Тащи продовжив безвиграшну серію до восьми офіційних матчів. "Пірати" вже на 2-й хвилині відкрили рахунок у матчі проти Айнтрахта із Брауншвейга, але зачепитися бодай за нічию не змогли. Українець провів на полі завершальні 10 хвилин і на результат вплинути не зміг.

Австрія

Євген Чеберко не грав у Лізі Європи проти Тоттенхема, а от у чемпіонаті отримав ігрову практику в другому турі поспіль. Центрбек вийшов на заміну в середині другого тайму, і допоміг ЛАСКу розгромно обіграти Рід (3:0) і попутно вибратися на вершину австрійської Бундесліги.

Білорусь

Хоча Вища ліга вже завершилася, у Білорусі продовжується розіграш національного Кубка. Олександр Нойок та Артем Мілевський відіграли повний матч проти БАТЕ, а от Євген Хачеріді не потрапив навіть у заявку. Зрештою, Динамо Брест феєрично вилетіло, поступившись із рахунком 2:4. В обох голах динамівців взяв участь Мілевський – спочатку він заробив пенальті, а потім асистував Нойку.

Додамо, що для Мілевського цей матч став останнім за брестську команду. Артем ще раніше сам повідомив, що покине білоруський клуб по завершенні сезону. Більше у Динамо офіційних матчів не заплановано.

Бельгія

У Генті чи не єдиною світлою плямою залишається Роман Яремчук . Посеред тижня форвард забив у Лізі Європи, а у Лізі Жупіле відзначився результативним пасом проти Остенде. "Буйволи" програли обидва матчі з рахунком 1:2. Поміж цими іграми бельгійці ще й головного тренера звільнили – Вім Де Декер став уже третім фахівцем у нинішньому сезоні, якого керівництво Гента відправило у відставку. Додамо, що Роман Безус в обох матчах виходив на заміну, а Ігор Пластун залишався у запасі.

Едуард Соболь у ЛЧ зіграв лише кілька хвилин, але Брюгге і без його допомоги розгромив Зеніт і оформив вихід у весняну частину єврокубків. В чемпіонаті захисник відіграв увесь матч проти команди іншого українця – Олександр Філіппов провів на полі лише останні 15 хвилин і не зміг врятувати Сент-Трюйден від поразки.

В Мехелені Мар'ян Швед став об'єктом критики тренера та одноклубників, але продовжує регулярно потрапляти у заявку на матчі. Щоправда, ігрової практики вінгер не отримує.

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Андерлехт не може перемогти вже 4 матчі поспіль. Увесь матч проти Зюлте-Варегем Богдан Михайліченко провів на полі, але участі у гольових епізодах не брав.

Кортрейк розписав безгольову нічию з кризовим Шарлеруа. Євген Макаренко вийшов на поле на 72-й хвилині.

Вірменія

Сергій Вакуленко продовжує реабілітацію після травми. Арарат-Вірменія без українця мінімально здолав Пюнік Артема Габелка і залишився на вершині турнірної таблиці, маючи матч у запасі.

Денис Дедечко традиційно провів повний матч за Ноа у статусі капітана і допоміг своїй команді здолати Ван та піднятися на третє місце.

Греція

АЕК перервав 4-матчеву переможну серію у чемпіонаті. Євген Шахов був замінений на 66-й хвилині поєдинку проти Панатінаїкоса (1:2). Дмитро Чигринський продовжує заліковувати травму.

Владислав Наумець вийшов на поле лише у компенсований час гри з Ламією, але встиг отримати жовту картку. На той момент Яніна вже забила обидва свої голи і перервала серію без перемог, яка налічувала 4 поєдинки.

Данія

Есб'єрг цього сезону виступає у другому за рангом дивізіоні, але демонструє чудові результати – перемога над Колдінгом стала п'ятою поспіль. Юрій Яковенко став автором другого гола у звітному матчі.

Угорщина

Фехервар Івана Петряка у центральному матчі туру поступився Пакшу і залишив шанс Ференцварошу збільшити відрив від другого місця до 10 очок. Команда Сергія Реброва свій поєдинок без проблем виграла. Один із трьох голів у ворота Діошдьйора забив Олександр Зубков. Разом із Ігорем Харатіним він покинув поле на 65-й хвилині.

Кіпр

Артур Рудько пропустив від Ерміса вже на 2-й хвилині гри, однак Пафос зумів звести матч до нічиєї. Орест Кузик покинув поле відразу по перерві.

Анортосіс Євгена Селіна несподівано зазнав поразки від Докси.

Польща

Богдан Бутко та Василь Кравець продовжують по черзі грати в основі Леха. Захисник Шахтаря провів усю гру проти Бенфіки в ЛЄ (0:4), а вихованець Карпат допоміг своїй команді розтрощити Подбескідзе (4:0) Сергія Мякушка в рамках чемпіонату Польщі.

Краковія досі змушена обходитися без допомоги Олексія Дитятьєва, який заліковує травму.

Саудівська Аравія

Максим Коваль не зумів врятувати Аль-Фатех від другої поразки поспіль. На вихідних екс-голкіпер Динамо пропустив 3 м'ячі від Абхи.

Туреччина

На берегах Босфору минулого вікенду українці не мали багато причин для радості. Артем Кравець та Сергій Рибалка продовжують перебувати у лазаретах своїх команд. Микола Морозюк зі своїм Різеспором знову програв – цього разу Карагюмрюку.

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Сербія

Євген Павлов забив свій 5-й гол у нинішньому сезоні сербської Суперліги. Цього разу українець допоміг Радніку обіграти Пролетер

Хорватія

Ненад Б'єліца продовжує довіряти Дмитру Льопі. Наш земляк відіграв дві третини матчу проти Вараджина, у якому Осієк здобув мінімальну перемогу. Команда українця бодай тимчасово стала лідером чемпіонату, оскільки загребське Динамо провело на два поєдинки менше і може повернути собі перше місце.

Чехія

Тарас Качараба забив переможний гол у ворота Гента і потрапив у символічну збірну туру Ліги Європи. Проте, через кілька днів у матчі чемпіонату Чехії українець став антигероєм. Захисник Слована впродовж 5-ти хвилин заробив два попередження. Майже відразу після вилучення українця Словацко вдалося зрівняти рахунок, який більше не змінювався.

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Естонія

Владислав Хомутов став співучасником божевільного матчу в Естонії. Нимме Калью та Пайде влаштували перестрілку з 11-ма голами. Калью поступився з рахунком 4:7, а українець не бав активної участі в гольових атаках.

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