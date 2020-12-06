"Зараз у нас на порядку денному буде завершальний матч з Црвеною Звездою у Лізі Європи. Хочеться взяти реванш за поразку в першому колі і потішити своїх уболівальників. Також буде фінансовий стимул – за перемогу команді обіцяють преміальні.

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Слован ніколи не приховував, що працює так, щоб заробити на трансферах футболістів. У моєму контракті є клаусула, виплативши яку, можу перейти в інший клуб. Йдуть розмови щодо команд з Німеччини, Словаччини, інших країн, і я не приховую, що в майбутньому мрію виступати у сильнішому європейському клубі. Поки що мій контракт з клубом дійсний ще на 1,5 року, тому зараз я зосереджений на Словані.

Збірна України? Звичайно, це мрія мого дитинства. Буду намагатися потрапити на олівець тренерам збірної України. Зараз у нашій національній команді сильний підбір футболістів, є гра і результат, на нашу збірну звертають увагу в Європі", – сказав Качараба у коментарі виданню Meta Rating.

Нагадаємо, Тарас приєднався до ліберецької команди у липні 2019 року. Його контракт з клубом чинний до 30 червня 2022 року. У поточному сезоні він провів за Слован 12 матчів, в яких забив 2 голи. Transfermarkt оцінює 25-річного українця у 750 тисяч євро.

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