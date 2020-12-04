Матвієнко і Зінченко увійшли до топ-6 найкращих лівих захисників 5-го туру Ліги чемпіонів за оцінками InStat
Статистичний ресурс InStat Index назвав найкорисніших оборонців останнього туру ЛЧ.
Одразу двоє футболістів збірної України потрапили до шістки найкращих гравців 5-го туру групового раунду найпрестижнішого єврокубкового турніру на своїй позиції.
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Оборонець Манчестер Сіті Олександр Зінченко посів п'яту сходинку серед лівих захисників, набравши 333 бали, повідомляє видання Zbirna.com. Представник Шахтаря Микола Матвієнко став шостим з 326 очками.
Нагадаємо, обидва гравці провели повні матчі: Матвієнко – проти Реала (2:0), а Зінченко – проти Порту (0:0).
Рейтинг найкращих лівих захисників 5-го туру ЛЧ за версією InStat виглядає наступним чином:
1. Анхеліньо (РБ Лейпциг) – 374 балів.
2. Алекс Сандро (Ювентус) – 352 пункти.
3. Жорді Альба (Барселона) – 343 очки.
3. Абду Діалло (ПСЖ) – 343 бали.
5. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 333 очки.
6. Микола Матвієнко (Шахтар) – 326 пунктів.
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