Захисник чеського Слована Тарас Качараба був відзначений за свій виступ у матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти Гента.

УЄФА обрав символічну збірну найкращих гравців 5-го туру Ліги Європи, серед яких опинився український захисник Слована Тарас Качараба.

Яремчук та Качараба стали найкращими в дуелі Ліги Європи

Місце у воротах посів голкіпер Црвени Звєзди Борян. Окрім Качараби, оборону склали ріса з Мольде, Монреаль із Реал Сосьєдаду та Пабло Марі з Арсеналу.

У півзахист Мольде та Арсенал делегували ще по одному своєму гравцю – Ейкрем та Пепе відповідно. Компанію їм склали Хауге з Мілану та Піцці з Бенфіки. Тандем форвардів утворили Сіма зі Славії та Галену із Браги.

Ліга Європи: Яремчук голом не зумів перервати ганебну серію Гента, Тоттенхем та ЛАСК влаштували божевільну перестрілку