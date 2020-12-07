АПЛ: Тоттенхем втримав лідерство після звитяги в дербі, фаворити набрали чергові очки

У 11-му турі Прем'єр-ліги гучних сенсацій не трапилося. Всі команди, які перебувають на верхніх щаблях турнірної таблиці, поповнили свій доробок черговими очками. Тоттенхем після перемоги над Арсеналом в дербі Північного Лондона залишився лідером чемпіонату, випереджаючи Ліверпуль завдяки кращій різниці м'ячів. Команда Жозе Моурінью вкотре виграла у притаманному собі стилі – два голи на контратаках з феноменальною реалізацією та грамотна гра на утримання рахунку. "Каноніри" не мали жодних шансів проти відмінно організованого суперника – команда Мікеля Артети знову провела відверто невиразний матч та закономірно посідає лише 15-ту сходинку таблиці. Що тут казати, якщо один лише Сон Хин Мін забив у чемпіонаті стільки ж голів, скільки весь Арсенал (10). Наскільки легко "каноніри" крокують у Лізі Європи (5 перемог у 5-ти матчах), настільки ж важко їм даються виступи в чемпіонаті.

Тоттенхем обіграв Арсенал у фірмовому стилі Моурінью і повернувся на перше місце АПЛ – Кейн став рекордсменом дербі

Ліверпуль несподівано легко виграв свій матч із Вулверхептоном (4:0), але незрозумілий провал з Астон Віллою (2:7) наразі коштує команді Юргена Клоппа першої сходинки Прем'єр-ліги, адже саме тоді мерсисайдці суттєво зіпсували собі різницю голів. Повернулися на переможний шлях Челсі з Лестером, які не без труднощів здолали Лідс та Шеффілд Юнайтед відповідно.

Команди з Манчестера теж наближаються до групи лідерів. Звитяга над Вест Хемом стала для "червоних дияволів" 4-ю поспіль. Підопічні Уле Гуннара Сульшера піднялися вже на 5 місце, а відставання від топ-4 складає лише 2 очки при наявності матчу в запасі. Не відстає і Сіті – "містяни" без Олександра Зінченка розібралися з Фулхемом і за втраченими очками відстають від дуету лідерів тільки на 3 пункти. Як бачимо, попри непереконливий старт деяких грандів, яких багато хто вже встиг списати, вся боротьба в Англії лише розпочинається.

Реал скористався черговим провалом Барселони, Атлетіко очолив Ла Лігу

Барселона зазнала вже 4-ї поразки у 10-ти поєдинках Ла Ліги – не допомогло навіть повернення Ліонеля Мессі, якому знову дали відпочити у виїзному поєдинку ЛЧ. Підопічні Рональда Кумана віддали 3 очки новачку елітного дивізіону – Кадісу, який після жовтневої звитяги над Реалом зняв скальп і з іншого іспанського гранда. Навіть автогол не завадив "жовтій субмарині" залишити каталонців без очок, а Марк-Андре тер Штеген вдруге за останні кілька тижнів відзначився відвертим фейлом. Щоправда, цього разу велика частка провини лежить і на Клемані Лангле, який на пару з німецьким голкіпером і подарували переможний гол господарям.

Кадіс – Барселона – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Барса програла Кадісу вперше за 29 років, а після 10-ти зіграних матчів опинилися лише в трьох очках від зони вильоту! Серйозний удар по чемпіонських амбіціях "блаугранас" визнав навіть Рональд Куман, який явно не так уявляв собі початок роботи в Барселоні. Борги на мільярд євро, бажання Лео Мессі залишити клуб, непереконлива гра та наявність персонажів, які явно не відповідають рівню "синьо-гранатових" – ці авгієві стайні доведеться розгрібати ще дуже довго.

Невдачею принципового суперника скористався мадридський Реал, який на виїзді мінімально переміг Севілью завдяки курйозному ляпу воротаря "нервіонців" та продовжує втримувати 4 сходинку турнірної таблиці. Марокканець Ясін Буну незграбно впустив м'яч у ворота після прострілу Вінісіуса та подарував гостям перемогу. 0:1 – Реал бодай частково реабілітувався за поразку від Шахтаря в Києві, але головний матч на команду Зідана очікує у середу. "Вершкові" прийматимуть Борусію М та зобов'язані перемагати німців для виходу в 1/8 фіналу ЛЧ. Будь-який інший результат може відправити Реал у Лігу Європи, до якої в Мадриді, м'яко кажучи, не звикли.

Також відзначимо другу поспіль втрату очок Реал Сосьєдадом – баски після нічиєї з Вільяреалом не зуміли переграти скромний Алавес. Як наслідок, в Прімері відбулася зміна лідера – тепер турнірну таблицю очолює мадридський Атлетіко, який втрачав очки в матчі Ла Ліги ще 3 жовтня. Підопічні Дієго Сімоне обіграли Вальядолід (2:0) та стали лідером чемпіонату, здобувши вже 7 перемогу поспіль. Реал, який зіграв на матч більше, відстає на 6 пунктів, а Барселона – на цілих 12. Окрім того, заслуговує уваги чергова невдача кризової Валенсії. "Кажани" після поразки від Атлетіко перебувають поблизу зони вильоту, від якої їх відділяє лише 1 бал.

Ювентус виграв дербі, Мілан не підпускає переслідувачів

Десятий тур Серії А не подарував сенсацій, хоча як мінімум до однієї було дуже близько. Ювентус лише на останніх хвилинах зумів перевернути хід туринського дербі, забивши переможний гол аж на 89-й. Кріштіану Роналду вперше в чемпіонаті залишив поле без забитого м'яча, але у складі "Старої синьори" знайшлися й інші голеадори. Вестон Маккені та капітан Леонардо Бонуччі принесли туринцям 5-ту перемогу в сезоні. Юве скористався нічиєю Роми з Сассуоло і застрибнув із 6-ї сходинки турнірної таблиці одразу на 4-ту.

Мілан без надзусиль здолав Сампдорію, хоча й змушений був понервувати на останніх хвилинах після пропущеного м'яча. "Россонері" продовжують втримувати лідерство, випереджаючи Інтер на 5 пунктів, а Наполі з Ювентусом – на 6.

Команда Антоніо Конте перед вирішальним матчем ЛЧ проти Шахтаря розібралася з Болоньєю. Дубль оформив Ашраф Хакімі, ще один гол забив Ромелу Лукаку. Як відомо, вже у середу Інтер прийме "гірників" у заключному турі ЛЧ на Джузеппе Меацца, в якому міланський колектив влаштує виключно перемога. У поєдинку "нерадзуррі" з Болоньєю варто звернути увагу на вихід Крістіана Еріксена, який трапився на 91-й хвилині. Антоніо Конте продовжує тонко знущатися з данця, який відіграв проти Сассуоло "аж" 6 хвилин, проти Реала – "цілих" 5, а тепер ще й оце. Схоже, Еріксену потрібно тікати з цієї команди – тим більше, з урахуванням майбутнього чемпіонату Європи.

Рома та Сассуоло в одному з центральних матчів туру так і не забили, хоча арбітр після перегляду VAR скасував два голи – по одному у ворота кожної команди. Роботу Фабіо Марески нещадно розкритикували всі італійські видання. Арбітру закинули суперечливість вилучення Педро (зокрема, виникли питання до першої жовтої для іспанця), непризначення пенальті у ворота Сассуоло та гол гостей, який, на думку багатьох експертів, все ж був чистим. Наполі без проблем розгромив аутсайдера Кротоне, а от Аталанта з Удінезе так і не зіграли – поле в Удіне не витримало серйозної зливи. Таким чином, повернення Руслана Маліновського не вийшло – українець подолав коронавірус та потрапив у заявку, але поєдинок перенесли на іншу дату.

Трилер Баварії та РБ Лейпциг, чергова втрата Борусії Д

Баварія та РБ Лейпциг видали феєричне шоу в 10-му турі Бундесліги. Команди влаштували божевільну перестрілку та по черзі вели в рахунку, але в підсумку розійшлися миром. 3:3 – надрезультативна нічия, від якої нейтральні вболівальники точно отримали задоволення. Баварія втримала лідерство в чемпіонаті з відривом від "биків" у 2 пункти. Щоправда, тепер головним переслідувачем "ротен" став леверкузенський Байєр, який після перемоги над Шальке підібрався до мюнхенців на відстань одного очка.

Не змогли виграти у звітному турі обидві Борусії. Дортмунд без травмованого Ерлінга Холанда вдовольнився лише нічиєю з Айнтрахтом – команда Фавра не виграє другий матч поспіль та вже відпустила Баварію на 4 пункти. А от Гладбах, який розніс Шахтар в ЛЧ (сумарні 10:0), не зумів переграти скромний Фрайбург – нічия 2:2.

Знову не виграв Шальке. Ви ще пам'ятаєте, коли востаннє "кобальтові" брали 3 очки? 17 січня у матчі проти Борусії М – до року без перемог залишилося всього нічого. Жалюгідні 3 очки та 6 забитих голів у 10-ти матчах – повний крах колишнього німецького гранда.

Курйози вікенду

Виділимо два неординарних моменти. Перший – вчинок Тімо Вернера у матчі Челсі та Лідса. Нападник збірної Німеччини не зумів забити буквально з лінії воріт після розіграшу кутового. По суті, Вернер сам вибив м'яч із порожніх воріт, поцупивши гол у Олів'є Жиру. На щастя для німця, це не вплинуло на підсумковий результат, позаяк "пенсіонери" все ж набрали 3 очки.

Nah Werner how do you miss that pic.twitter.com/Tp3qfCQLQ6 — FM (@thfcfm_) December 5, 2020

Інший епізод – другий гол Штутгарта у ворота Вердера. Тут комічним є все – починаючи від помилки захисника з кіпером, до театральної паузи Сіласа Вамангітука перед вирішальним ударом. Такі речі часто можна бачити у дворовому футболі, але явно не на професіональному рівні в одному з найсильніших чемпіонатів Європи.

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