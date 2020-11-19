Так, команда Шевченка ще чекає, як УЄФА виплутається із ситуації, в яку нас втягнули чи то надто панічні, чи то надто хитрі швейцарські лікарі (усі тести наших збірників на коронавірус після прильоту в Київ виявилися негативними). Однак це вплине тільки на дивізіон, в якому виступатиме Україна. Адже "синьо-жовті" нікуди не дінуться з другого кошика при жеребкуванні Європейської кваліфікації ЧС-2022. Українці посідають 16 місце за рейтингом збірних на континенті. Цікаво, що відразу за Австрією, яка буде нашим суперником у групі перенесеного на наступне літо Євро-2020.

Швейцарія – Україна: чому матч скасовано остаточно – варіанти, які тепер чекають на команду Шевченка

Інший наш майбутній опонент (Нідерланди) посів останнє місце в 1 кошику. Натомість Північна Македонія, з якою теж зіграємо на континентальному форумі, опинилася в компанії середняків 4 кошика. Відзначаємо, що поразка 0:5 від напіврезервної збірної Сербії відкинула Росію за межі 20 найкращих команд Європи, вона примудрилася пропустити на фініші Ліги націй і Румунію, і Словаччину. Відтак теоретично команда Черчесова могла би вийти на підопічних Шевченка, але УЄФА продовжує розводити країни, між якими зберігається військова напруга.

Сербія принизила Росію, забивши 5 голів: сумні перспективи росіян на Євро, розплата за Дзюбу та воскресіння Йовіча

Кошик 1: Бельгія, Франція, Англія, Португалія, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Німеччина, Нідерланди

Кошик 2: Швейцарія, Уельс, Польща, Швеція, Австрія, Україна, Сербія, Туреччина, Словаччина, Румунія

Кошик 3: Росія, Угорщина, Ірландія, Чехія, Норвегія, Північна Ірландія, Ісландія, Шотландія, Греція, Фінляндія

Кошик 4: Боснія і Герцеговина, Словенія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія, Болгарія, Ізраїль, Білорусь, Грузія, Люксембург

Кошик 5: Вірменія, Кіпр, Фарери, Азербайджан, Естонія, Казахстан, Косово, Литва, Латвія, Андорра

Кошик 6: Мальта, Молдова, Ліхтенштейн, Гібралтар, Сан-Марино

Напряму на Чемпіонат світу, що має відбутися в Катарі, кваліфікуються 10 переможців груп. Ще 10 команд, що посядуть другі місця, та 2 збірні з найкращими результатами в останній Лізі націй (з тих, що не фінішують на перших двох позиціях у відборі) зіграють плей-офф, за підсумками якого путівки отримують ще 3 щасливці. Жеребкування сформує 5 груп по 5 команд і стільки ж по 6. У "скорочених" групах виступатимуть 4 фіналісти Ліги націй – переможці груп в елітному дивізіоні (Бельгія, Іспанія, Італія та Франція).

Насамперед нас цікавить суперник з кошику №1. Як бачимо, Україна ризикує як знову потрапити на гігантів, так і зіграти з тими, хто або не дуже переконує, або перебуває на ближчому до нас рівні. Ідеальний варіант – Данія. Є нагода згадати тріумфальний відбір на ЧС-2006, коли саме скандинавів вдалося бити на своєму шляху. Так, Еріксен і компанія доволі цікаво виглядали на фоні потужних Бельгії та Англії, але це все ще не Іспанія, Італія чи Франція.

"Можливо, понизити у класі Німеччину, а не Швейцарію чи Україну?" Побиття Бундестім – наслідок проваленої перебудови

Прийнятні варіанти – кризова Хорватія та добре знайома Португалія, яку красиво обійшли у відборі Євро-2020, не програвши жодного разу. Цікавим і свіжим варіантом була б Бельгія, хоч це команда №1 світового рейтингу ФІФА. З Англією не зустрічалися років 7, але раніше виглядали здебільшого на рівних. Нідерланди і так вже чекають на Євро-2020. Італія – мабуть, найбільший історичний жах українських команд. Францію, Німеччину та Іспанію не пропонувати із зрозумілих в останні місяці причин.

У 3 кошику всі команди приблизно одного рівня. З ними можна і потрібно грати. Насторожує ренесанс Норвегії з Холандом, Едегором та низкою інших талантів. Ребров не дасть збрехати, що піднялася й Угорщина – пробилися на Євро, вибороли путівку в еліту Ліги націй, скориставшись провалом росіян. Незрозумілою є Фінляндія, яка прибила Францію на її полі, але з тріском влетіла Польщі. Словаччина через стики вийшла на ЧЄ-2020, а Чехія виграла групу Ліги націй Б. Загалом непогані команди формуються майже всюди, а з тими ж Ісландією та Північною Ірландією, які останнім часом забуксували, нам грати важко завжди і в будь-яку погоду.

Ідеальна група відбору ЧС-2020 для збірної: Україна, Данія, Фінляндія, Білорусь, Андорра

У 4 кошику виділяється Боснія і Герцеговина. Цілком могла б опинитися вище, але програла фінам 1 бал, адже в еліті Ліги націй потрапила під каток Італії, Нідерландів та Польщі, набравши лише 2 очки. З іншого боку плей-офф відбору Євро-2020 провалили та й в інших останніх матчах виглядали доволі сумно. Словенія Вербіча впевнено виграла свою групу та піднялася у Дивізіон Б. Теж такий собі опонент, ще й історія у нас страшна – лише 1 перемога за 6 матчів, і та у фартовому Львові. Для підняття статистики та бойового духу можна було б потрапити до Гібралтару, Сан-Марино чи Андорри.

"Україна виглядала як Іспанія": Лєвандовскі "зливає" тренера збірної Польщі? – скандальна реакція зірки