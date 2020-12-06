Чемпіонат Бельгії, 15 тур

Остенде – Гент – 2:1

Голи: Гуйє, 61, Сакала, 73 (пен) – Букарі, 5

Гент, який провалив першу половину сезону та вже втретє змінив головного тренера, гостював у Оденсе. "Буйволи" відкрили рахунок вже в дебюті. Роман Яремчук розкішно розібрався з опонентом у швидкій контратаці гостей та віддав гольовий пас на Букарі, який ударом поміж ніг голкіпера спрямував м'яч у сітку.

Остенде відігрався вже у другому таймі – спершу Гуйє, який щойно вийшов на заміну, вразив вже порожні ворота після помилки Гента в обороні. Згодом господарі взагалі вийшли вперед завдяки реалізованому пенальті у виконанні Сакали.

Інші українці – Ігор Пластун та Роман Безус – розпочали гру в запасі. Останній з'явився на 82-й хвилині, але не допоміг команді уникнути поразки. Хейн Ванхазебрук наразі не зумів перервати невдалу серію Гента, який опустився вже на 13 місце чемпіонату.

"Якщо ти хочеш бути одинаком – йди грати в більярд": у Шведа грандіозні проблеми в Мехелені – що відбувається?

Відео асисту Романа Яремчука: