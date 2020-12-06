Мадридський Реал після сенсаційної поразки від Шахтаря та інших невдач у Лізі чемпіонів мав нагоду бодай якось реабілітувались у матчі із Севільєю.

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Єдиний гол у звітній зустрічі був забитий після перерви. "Вершкові" вирвались уперед завдяки феєричному ляпу голкіпера Севільї. Жуніор Вінісіус з лівого флангу прострілив у штрафний майданчик, а Ясін Буну не зумів зафіксувати м'яч і спрямував його у сітку.

Після цього Реал "сів" у глуху оборону, а господарі з усіх сил намагалися уникнути поразки. Однак біля протилежних воріт Тібо Куртуа у цей вечір вирішив обійтися без помилок і зберіг свої ворота "сухими".

Завдяки цій перемозі Реал набрав 20 очок і піднявся на третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. У Севільї залишилося 16 залікових пунктів і шоста сходинка, але команда Хулена Лопетегі провела на один матч менше.

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