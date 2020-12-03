Форвард збірної України Роман Яремчук відзначився у воротах суперника у першому ж поєдинку після хвороби.

У матчі 5-го туру Ліги Європи Гент на власному полі приймав чеський Слован Ліберец. Гості в середині першого тайму відкрили рахунок, а по перерві подвоїли свою перевагу.

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Проте на 60-й хвилині український форвард бельгійського Гента Роман Яремчук зумів один гол відквитати. Перебуваючи на лівому фланзі, наш легіонер відпасував на Нікласа Дорша і, змістившись ближче до центру, отримав сферу назад. Півзахисник збірної України без роздумів потужним ударом метрів з 30-ти увігнав сферу у лівий кут воріт, не залишивши шансів чеському голкіперу.

Результативний постріл для українця став дев'ятим у сезоні і дебютним в Лізі Європи. До слова, поєдинок став першим для Яремчука після одужання – Роман раніше здав позитивний тест і перебував на самоізоляції.

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