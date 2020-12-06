Погодні умови завадили вчасному проведенню матчу 10 туру Серії А між Удінезе та Аталантою.

Потужна злива перетворила газон стадіону Фріулі на справжній басейн. Красномовне відео було опубліковане у Twitter Аталанти.

Верона розписала бойову нічию із Кальярі

Обидві команди та бригада арбітрів навіть вийшли на поле для розминки, проте доволі швидко стало зрозуміло, що в таких умовах грати неможливо. М'яч постійно застрягав у калюжах, а дощ не зупинявся. Зустріч вирішили перенести на іншу дату, яку визначать пізніше.

Додамо, що Руслан Маліновський вперше потрапив до заявки Аталанти після інфікування коронавірусом, але українцю доведеться почекати з повноцінним поверненням.

"В Україні хоча б вода і банани є?": програв конкуренцію у Динамо, став легендою Дніпра і "травив" чемпіонів Європи