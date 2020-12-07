Хомутов взяв участь у божевільній перестрілці чемпіонату Естонії – команди забили 11 голів за матч
Пайде приймав Нимме Калью у поєдинку 30-го туру чемпіонату Естонії, матч виділяється своєю результативністю.
Чемпіонат Естонії, 30-й тур
Пайде – Нимме Калью – 7:4
Голи: Анієр, 26, 82, Драме, 37, Разак, 39, Овусу-Сек'єре, 50, 59, Луц, 89 – Паур, 7, Пурі, 35, Волков, 57, Суботін, 65 (пен.)
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Схоже, суперники вирішили грати без оборони, адже такий голепад є рідкістю у професіональному футболі. До перерви гравці Пайде примудрились тричі забити та двічі пропустити.
У другому таймі Нимме Каллью зумів відновити інтригу, забивши два м'ячі, але вона тривала недовго. Господарі 4-ма голами, довели рахунок до розгромного.
За гостей у стартовому складі вийшов екс-півзахисник Олімпіка Владислав Хомутов, українець був замінений на 76-й хвилині.
Нинішній сезон Пайде завершує другим, Нимме Калью – 4-й.
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