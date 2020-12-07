Чемпіонат Естонії, 30-й тур

Пайде – Нимме Калью – 7:4

Голи: Анієр, 26, 82, Драме, 37, Разак, 39, Овусу-Сек'єре, 50, 59, Луц, 89 – Паур, 7, Пурі, 35, Волков, 57, Суботін, 65 (пен.)

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Схоже, суперники вирішили грати без оборони, адже такий голепад є рідкістю у професіональному футболі. До перерви гравці Пайде примудрились тричі забити та двічі пропустити.

У другому таймі Нимме Каллью зумів відновити інтригу, забивши два м'ячі, але вона тривала недовго. Господарі 4-ма голами, довели рахунок до розгромного.

За гостей у стартовому складі вийшов екс-півзахисник Олімпіка Владислав Хомутов, українець був замінений на 76-й хвилині.

Нинішній сезон Пайде завершує другим, Нимме Калью – 4-й.

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