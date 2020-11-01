Минай – Рух

До битви ледь не найскандальніших дебютантів УПЛ обидва новачки підійшли, перебуваючи недалеко від дна турнірної таблиці. У кращій формі нині перебуває Минай, який і Олександрію переміг, і в Інгульця з Колосом очки відібрав, і з Маріуполем заслуговував на нічию (але підвів арбітр). Мабуть, в ігровому плані це не найбільш веселий колектив, але підопічні Василя Кобіна вміють "сушити" гру й непогано обороняються – словом, тут зрозуміло, у що збирається грати команда та чому в неї щось не виходить. Так, це олдскульний футбол, однак краще так, ніж модерна тактика Руха.

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Колектив Івана Федика за сім турів набрав всього два очки, зазнавши п'яти поразок. Рух на початку чемпіонату примудрився програти дублю Колоса та розділити очки зі Львовом – поки що це єдиний успішний результат "містян". За очікуваними очками саме Рух перебуває на останній позиції в турнірній таблиці УПЛ, та і за грою львів'яни виглядають занадто натужно. Новачок зміг здивувати тільки із Шахтарем, ледь не перегравши невмотивованих бразильців, але подальша історія показала, що це – випадковість.

Деяким виправданням може слугувати важкий календар (команда зустрічалась з лідерами чемпіонату), але пропускати по чотири-п'ять голів від середнячків та отримувати дві червоні до 50-ї хвилини (як із Зорею тиждень тому) неприпустимо. Навіть для дебютанта.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Мисик, Мартинюк, Гагун (Рух)

Орієнтовні склади на матч Минай – Рух

Минай: Каніболоцький – Меліченко, Лопирьонок, Матіч – Маємбе, Сніжко, Ткачук, Книш – Кожанов, Нурієв – Шиндер

Рух: Бандура – Копина, Дуць, Стаменковіч, Гліха – Кухарук, Брікнер – Русин, Бойчук, Климчук – Кухаревич

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

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Минай у рідних стінах дуже непоступливий – тут "лиси" били Олександрію, тут же ледь не розписали нічию з Маріуполем. Та і загалом в останніх поєдинках підопічні Василя Кобіна виглядають дуже неприємним суперником. Рух же прямо зараз настільки розібраний, що важко навіть уявити, завдяки чому львів'яни зможуть відібрати очки.

Закарпатці значно організованіші в своєму футболі, та і кадрова ситуація в них краща. Саме тому слід прогнозувати перемогу господарів.

Інгулець – Зоря

З усіх новачків УПЛ поки що найбільше виділяється Інгулець. Підопічні Сергія Лавриненка не демонстрували вражаючий футбол, але петровці стали найбільш непоступливою командою чемпіонату в принципі – в їхньому активі п'ять нічиїх (з Десною, Колосом і Маріуполя), а проти Олександрії команда на тлі коронавіруса ледь не відігралася з 4:0. Поразка ж від Ворскли сталася за такого рівного футболу, що навіть Юрій Максимов відзначив Інгулець. Все це стало можливим завдяки злагодженій обороні та відпрацьованому пресингу. Словом, команда дуже симпатична.

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"Нам вдалося скористатись слабким місцем суперника": наставник Браги – про Зорю

Зоря тиждень тому розтрощила Рух, більше 40 хвилин граючи проти дев'ятьох львів'ян, але і такий результат викликав деяку тривогу – занадто вже мало створили луганці до двох вилучень. З Брагою в ЛЄ проблеми з просуванням м'яча позначились яскравіше: 13 з 20 ударів підопічних Віктора Скрипника виявились дальніми, а у штрафний вони заходили дуже рідко – як наслідок, вдалося забити шедевр аж на 90+6-й хвилині, який не врятував від поразки.

Контратаки та пресинг виглядають топово навіть на європейському рівні, однак позиційний наступ Зорі сильно шкутильгає. Втім, це не завадило відібрати очки в Шахтаря та Динамо, а також забити дев'ять голів за тайм двом львівським клубам – та і з Колосом луганці награли на перемогу. Словом, при всіх проблемах, команда Віктора Скрипника на рівні УПЛ залишається грізним суперником.

Кадрова ситуація

Травмовані: Громов (Зоря)

Дискваліфіковані: Павлов – Цвек

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Зоря

Інгулець: Шуст – Балан, Ковальов, Кучеренко, Фатєєв – Лупашко, Запорожець – Коваленко, Бартуловіч, Янаков – Сітчінава

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Хомченовський – Іванісеня – Назарина, Гринь, Кочергін – Сайядманеш, Гладкий

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Інгулець виглядає максимально незручним суперником для Зорі. Команда компактно обороняється, не дає часто вибігати в контратаку, грає жорстко й організовано. Для зламу такої оборони потрібна якісна система позиційного наступу, але саме з цим у луганців є проблеми – навіть Десна не змогла переграти петровців, а луганці ще й втомлені на тлі важкого матчу проти Браги. Саме тому є сенс ставити на нічию.

Львів – Ворскла

На Львів вже боляче дивитись. Команда востаннє святкувала перемогу в УПЛ ще в лютому, а безвиграшна серія "містян" у чемпіонаті складає вже 19 матчів. Грузинський наставник Георгій Цецадзе за чотири місяці роботи так і не виграв жодного поєдинку, в поточному сезоні набравши всього одне очко, а після поразки від СК Дніпро-1 у минулому турі він подав у відставку – в.о. головного тренера призначили Василя Шумського. За кілька днів Львів ще й вразила новина про дворічну дискваліфікацію Богунова за участь у білоруських договірняках. Словом, прямо зараз "містяни" виглядають головним претендентом на виліт.

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Від Ворскли давно очікують осічки й відскоку на нижчі позиції. Здавалося, що саме в матчі з Шахтарем тижень тому почнеться падіння полтавців з вершини УПЛ, однак "зелено-білі" у меншості втримали нічию – втім, у п'ятницю Шахтар таки повернувся на другу сходинку в таблиці. Щоб скинути його звідти, необхідно перемагати Львів. Очевидно, що підопічні Юрія Максимова будуть у цій зустрічі беззаперечними фаворитами, але їм у чемпіонаті аж занадто щастило – Ворскла забила 13 голів, награвши лише на сім, а пропустила на два голи менше, ніж мала б. Доля колись почне віддавати боржок.

Кадрова ситуація

Травмовані:

Дискваліфіковані: Альюн, Пуцлін (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Львів – Ворскла

Львів: Костик – Грисьо, Кравчук, Міхубі, Клименчук – Кошман, Айнсалу, Сабіно, Шина – Казлаускас, Нич

Ворскла: Різник – Чеснаков, Яворський, Опанасенко – Пердута, Скляр, Челядін, Якубу – Кане – Кулач, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Львів перебуває в кризі й суто номінально не має жодних шансів проти Ворскли, однак відставка головного тренера могла сколихнути команду. Зрештою, ніщо не вічно – ні поразки "містян", ні друге місце полтавців. Втім, це все лірика, а по факту будь-який результат, окрім перемоги підопічних Юрія Максимова, стане сенсацією.

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