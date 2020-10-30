Вихованець київського Динамо приєднався до Миная на правах вільного агента. 21-річний півзахисник вже тренується з новою командою, повідомляє офіційний сайт закарпатців.

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До слова, останнім клубом Хахльова були львівські Карпати, які він покинув минулого літа. Також Олексій може похизуватися перемогою на чемпіонаті світу U-20, де він зіграв 4 матчі за збірну України.

Додамо, що колектив Василя Кобіна проводить свій дебютний сезон в УПЛ. Після 6 зіграних матчів Минай має у своєму активі 5 очок та посідає 12 місце в турнірній таблиці.

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