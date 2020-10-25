Перипетії місцевих виборів не оминули і футбол. У скандальну ситуацію потрапив львівський Рух.

Серед фальшивих виборців, які дописалися у адреси мешканців Винників, виявили тренера "жовто-чорних" Юрія Шевчука, повідомляє ZAXID.NET з посиланням на львівський осередок партії "Голос".

Рух вдев'ятьох зазнав розгромної поразки від Зорі – луганці здобули першу домашню перемогу в УПЛ

За інформацією видання, у день виборів, 25 жовтня, мешканці Винників почали виявляти непоодинокі випадки, коли невідомі люди були зареєстровані у виборчих списках за їхніми адресами. Спостерігачі встановили, що у списках присутні виборці, що не проживають в окрузі і значаться як мешканці чужих квартир. Серед таких опинився і тренер воротарів Руха. Йому прийшло запрошення у квартиру за адресою, де він не живе.

Варто зауважити, що сам Юрій Шевчук у день виборів перебував у Запоріжжі, де Рух проводив матч 7-го туру чемпіонату України проти Зорі (0:4).

Нагадаємо, що цей футбольний клуб належить львівському бізнесмену та чинному депутату міської ради Львова від "Блоку Петра Порошенка" Григорію Козловському.

Ювентус у найбільшому скандалі в історії кальчо: хрещений батько Моджі, обшуки у Златана і "викрадення" арбітра