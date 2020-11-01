В рамках 8-го тура УПЛ Минай принимает Рух, Ингулец встретится с Зарей, а Львов – с Ворсклой. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Минай – Рух

К битве едва ли не самых скандальных дебютантов УПЛ оба новичка подошли, находясь недалеко от дна турнирной таблицы. В лучшей форме сейчас находится Минай, который и Александрию победил, и у Ингульца с Колосом очки отобрал, и с Мариуполем заслуживал на ничью (но подвёл арбитр). Наверное, в игровом плане не самый веселый коллектив, но подопечные Василия Кобина умеют "сушить" игру и неплохо обороняются – словом, тут понятно, во что собирается играть команда и почему у неё что-то не получается. Да, это олдскульный футбол, однако лучше так, чем модерная тактика Руха.

Коллектив Ивана Федыка за семь туров набрал всего два очка, потерпев пять поражений. Рух в начале чемпионата умудрился проиграть дублю Колоса и разделить очки со Львовом – пока это единственный успешный результат "горожан". По ожидаемым очкам именно Рух находится на последней позиции в турнирной таблице УПЛ, да и по игре львовяне выглядят слишком натужно. Новичок смог удивить только с Шахтером, едва не переиграв немотивированных бразильцев, но дальнейшая история показала, что это – случайность.

Некоторым оправданием может служить лишь тяжелый календарь (команда встречалась с лидерами чемпионата), но даже в таких условиях пропускать по четыре-пять голов от середнячков и получать две красные до 50-й минуты (как с Зарей неделю назад) недопустимо. Даже для дебютанта.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Мысык, Мартынюк, Гагун (Рух)

Ориентировочные составы на матч Минай – Рух

Минай: Каниболоцкий – Меличенко, Лопирёнок, Матич – Маембе, Снижко, Ткачук, Книш – Кожанов, Нуриев – Шиндер

Рух: Бандура – Копина, Дуць, Стаменкович, Глиха – Кухарук, Брикнер – Русин, Бойчук, Климчук – Кухаревич

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Минай в родных стенах очень неуступчив – здесь "лисы" били Александрию, тут же едва не расписали ничью с Мариуполем. Да и вообще в последних поединках подопечные Василия Кобина выглядят очень неприятным соперником. Рух же прямо сейчас настолько разобран, что трудно даже представить, благодаря чему львовяне смогут отобрать очки.

Закарпатцы более организованы в своем футболе, да и кадровая ситуация у них лучше. Именно поэтому следует прогнозировать победу хозяев.

Ингулец – Заря

Из всех новичков УПЛ больше всех выделяется Ингулец. Подопечные Сергея Лавриненко не демонстрировали впечатляющий футбол, но петровцы стали наиболее неуступчивой командой чемпионата в принципе – в их активе пять ничьих (с Десной, Колосом и Мариуполем), а против Александрии команда на фоне коронавируса едва не отыгралась с 4:0. Даже поражение от Ворсклы произошло при таком равном футболе, что Юрий Максимов похвалил Ингулец. Всё это стало возможным благодаря слаженной обороне и отработанной системы прессинга. Словом, команда очень симпатичная.

Заря неделю назад разгромила Рух, более 40 минут играя против девяти львовян, но и такой результат вызвал некоторую тревогу – слишком уж мало создали луганчане до двух удалений. С Брагой в ЛЕ проблемы с продвижением мяча проявились ярче: 13 из 20 ударов подопечных Виктора Скрипника оказались дальними, а в штрафную они заходили очень редко – как следствие, удалось забить шедевр аж на 90+6-й минуте, который не спас от поражения.

Контратаки и прессинг выглядят топово даже на европейском уровне, однако позиционное наступление Зари сильно хромает. Впрочем, это не помешало отобрать очки у Шахтера и Динамо, а также забить девять голов за тайм двум львовским клубам – да и с Колосом луганчане наиграли на победу. Словом, при всех проблемах, команда Виктора Скрипника на уровне УПЛ остаётся грозным соперником.

Кадровая ситуация

Травмированные: Громов (Заря)

Дисквалифицированы: Павлов – Цвек

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Заря

Ингулец: Шуст – Балан, Ковалёв, Кучеренко, Фатеев – Лупашко, Запорожец – Коваленко, Бартулович, Янаков – Ситчинава

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Хомченовский – Иванисеня – Назарина, Гринь, Кочергин – Сайядманеш, Гладкий

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Ингулец выглядит очень неудобным соперником для Зари. Команда компактно обороняется, не даёт часто выбегать в контратаку, играет жестко и организованно. Для взлома такой обороны нужна качественная система позиционного наступления, но именно с этим у луганчан есть проблемы – даже Десна не смогла переиграть петровцев, а луганчане ещё и уставшие на фоне тяжёлого матча против Браги. Именно поэтому есть смысл ставить на ничью.

Львов – Ворскла

На Львов уже больно смотреть. Команда в последний раз праздновала победу в УПЛ ещё в феврале, а безвыигрышная серия "горожан" в чемпионате составляет уже 19 матчей. Грузинский наставник Георгий Цецадзе за четыре месяца работы так и не выиграл ни одного поединка, в текущем сезоне набрав всего одно очко, а после поражения от СК Днепр-1 в прошлом туре он подал в отставку – и.о. главного тренера назначили Василия Шумского. Через несколько дней Львов ещё и поразила новость о двухлетней дисквалификации Богунова за участие в белорусских договорняках. Словом, прямо сейчас "горожане" выглядят главным претендентом на вылет.

От Ворсклы давно ожидают осечки и отскока на нижние позиции. Казалось, что именно в матче с Шахтером неделю тому назад начнётся падение полтавчан с вершины УПЛ, однако "зелёно-белые" в меньшинстве удержали ничью – впрочем, в пятницу Шахтер таки вернулся на вторую строчку в таблице. Чтобы сбросить его оттуда, необходимо побеждать Львов. Очевидно, что подопечные Юрия Максимова будут в этой встрече безоговорочными фаворитами, но им в чемпионате слишком везло – Ворскла забила 13 голов, наиграв только на семь, а пропустила на два гола меньше, чем должна была. Судьба когда-то начнёт отдавать должок.

Кадровая ситуация

Травмированные:

Дисквалифицированы: Альюн, Пуцлин (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Львов – Ворскла

Львов: Костик – Грисьо, Кравчук, Михуби, Клименчук – Кошман, Айнсалу, Сабино, Шина – Казлаускас, Ныч

Ворскла: Ризнык – Чеснаков, Яворский, Опанасенко – Пердута, Скляр, Челядин, Якубу – Кане – Кулач, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Львов находится в кризисе и сугубо номинально не имеет никаких шансов против Ворсклы, однако отставка главного тренера могла всколыхнуть команду. В конце концов, ничто не вечно – ни поражения "горожан", ни второе место полтавчан. Впрочем, это всё лирика, а по факту любой результат, кроме победы подопечных Юрия Максимова, станет сенсацией.