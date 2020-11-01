Екс-півзахисник Шахтаря, Карпат та збірної України Денис Кожанов свого часу міг перейти до табору "синьо-білих".

"Я чув цю історію, але, здається, це скоріше чутки. Я не знаю про конкретику. Може президент Димінський спілкувався, але я не в курсі.

Динамо здобуло вольову перемогу над Дніпро-1 перед Барселоною – команда Луческу зберегла відрив від Шахтаря

Колись давно він сказав, що мною цікавилося Динамо. Наскільки це було серйозно – не знаю", – сказав Кожанов у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Кожанов виховувався у системі Маріуполя та донецького Шахтаря. Його контракт понад 10 років належав "гірникам", але закріпитися в команді він так не зумів. Найбільшого успіху Денис досяг, граючи за львівські Карпати. Має у своєму активі чотири поєдинки за національну збірну України. Нині 33-річний футболіст захищає кольори закарпатського Миная.

Шахтар розгромив Маріуполь: самообман "гірників", недосвідченість Тете, Тищенко-помічник і топ-матч Кудрика