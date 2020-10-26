До 28 жовтня керівництво Львова хоче визначитись з тим, хто очолить клуб після відставки Георгія Цецадзе.

Львів офіційно підтвердив відставку Цецадзе

Як повідомляє Meta Ratings, клуб зі Львова розглядає різні кандидатури на пост головного тренера. Серед них є колишній тренер Динамо Олег Лужний та екс-наставник Карпат і Чорноморця Олег Дулуб. Наразі тренувальним процесом команди керують Віталій Шумський і тренер воротарів Вадим Деонас.

Зауважимо, клуб розташувався на дні турнірної таблиці. Після 7 зіграних турів Львів має у своєму активі лише одне очко. Вже 1 листопада на команду чекає зустріч з Ворсклою, яка є одним із лідерів УПЛ. Початок матчу о 17:00.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Львів на виїзді – безвиграшна серія "містян" в УПЛ досягнула 19 матчів