Колишній гравець Реала Фернандо Мор'єнтес висловив свою думку щодо вінгера Вінісіуса Жуніора та розповів, чому він вважає його найкращим футболістом світу.

"Без сумніву, Вінісіус є найкращим футболістом у світі. Я думаю, що зараз його порівнюють з гравцями іншого класу попри те, наскільки вони є хорошими та наскільки хорошими вони могли б бути.

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Вінісіус є найрішучішим, і він це довів. Я чув кілька заяв, що Вінісіус був жертвою мемів і йому потрібно було 25 шансів, щоб забити гол.

Було багато гравців, які були жертвами мемів, а потім зникли. Вінісіус перевершив очікування. Він став настільки досконалим і рішучим гравцем, що з'являється у важливі моменти, коли це потрібно зробити", – цитує Мор'єнтеса Marca.

Важливо зазначити, що 23-річний бразилець був визнаний найкращим гравцем матчу в другому півфіналі Ліги чемпіонів Реала проти Баварії.

До слова, цього сезону Вінісіус провів за Реал 36 матчів, забив 21 гол і віддав 11 асистів.

Реал пройшов у фінал ЛЧ, здобувши драматичну перемогу в трилері з Баварією – Лунін і Хоселу врятували Мадрид від фіаско