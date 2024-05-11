Офіційний твіттер Прем'єр-ліги опублікував список претендентів на звання найкращого тренера сезону 2023/24. Туди увійшли наставники чотирьох найкращих команд в турнірній таблиці на цю мить, а також тренер нашого Іллі Забарного у Борнмуті.

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За звання найкращого тренера борються:

Мікель Артета (Арсенал) – 26 перемог, 5 нічиїх, 5 поразок.

Унаї Емері (Астон Вілла) – 20 перемог, 7 нічиїх, 9 поразок.

Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) – 25 перемог, 7 нічиїх, 3 поразки.

Андоні Іраола (Борнмут) – 13 перемог, 9 нічиїх, 14 поразок.

Юрген Клопп (Ліверпуль) – 23 перемоги, 9 нічиїх, 4 поразки.

Mikel Arteta

Unai Emery

Pep Guardiola

Andoni Iraola

Jurgen Klopp



Vote now for your 2023/24 @BarclaysFooty Manager of the Season!#PLAwards — Premier League (@premierleague) May 9, 2024

Важливо зазначити, що переможця буде визначено 21 травня за підсумками голосування.

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