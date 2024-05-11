Сенсаційний тренер українця конкурує з Клоппом, Гвардіолою і ще двома зірками – АПЛ обирає найкращого менеджера сезону
Англійська Прем'єр-ліга запустила голосування за найкращого тренера сезону 2023/24.
Офіційний твіттер Прем'єр-ліги опублікував список претендентів на звання найкращого тренера сезону 2023/24. Туди увійшли наставники чотирьох найкращих команд в турнірній таблиці на цю мить, а також тренер нашого Іллі Забарного у Борнмуті.
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За звання найкращого тренера борються:
Мікель Артета (Арсенал) – 26 перемог, 5 нічиїх, 5 поразок.
Унаї Емері (Астон Вілла) – 20 перемог, 7 нічиїх, 9 поразок.
Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) – 25 перемог, 7 нічиїх, 3 поразки.
Андоні Іраола (Борнмут) – 13 перемог, 9 нічиїх, 14 поразок.
Юрген Клопп (Ліверпуль) – 23 перемоги, 9 нічиїх, 4 поразки.
Важливо зазначити, що переможця буде визначено 21 травня за підсумками голосування.
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