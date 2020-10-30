"Нам вдалося скористатись слабким місцем суперника": наставник Браги – про Зорю
Головний тренер Браги Карлуш Карвальял поділився враженнями від матчу 2-го туру групового етапу Ліги Європи проти Зорі.
"Ми знали, що гра буде дуже складною проти високоякісної команди. Нам вдалося скористатися слабким місцем суперника, і це мене потішило. Це була важка та інша перемога, ніж у нас з АЕКом. Сьогодні ми демонструємо чудовий характер у той момент, коли нам це було найбільше потрібно, і ми отримали три бали.
Зоря – Брага – 1:2 – відео голів і огляд матчу
Нам ще нічого не вдалося досягти. Брага повинна заробити більше очок, для виходу до наступного етапу нам потрібно принаймні 9 або 10 пунктів", – наводить слова Карвальяла офіційний сайт португальців.
Нагадаємо, Брага мінімально обіграла Зорю (2:1) та разом із Лестером стала лідером групи G, набравши 6 очок після 2 турів.
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