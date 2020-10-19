"Олександрія могла б прикриватися тими ж проблемами зі складом. Але Інгулець отримав чисельну перевагу. Бачите, що Олександрія сиплеться, нервує, фолить у штрафному. Ти береш, вбиваєш гравця, зрівнюєш склади. Де логіка? Де мізки?

Олександрія – Інгулець – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Все було прекрасно, гра складалася. Інгулець перший тайм відверто провалював. Команда не вийшла з роздягальні. Президент Олександрії посміхається, Шаран ходить просвітлений, все у нього добре, нарешті команда грає. Десь тут сидить Олександр Поворознюк і думає, навіщо команда взагалі виїжджала з Петрового, могли б в PlayStation грати. І тут починаються якісь дикі трансформації", – сказав Денисов в ефірі Великого Футболу.

Зауважимо, що перед поєдинком в обох командах були спалахи COVID-19, проте президент Інгульця відмовився переносити матч. У двобої 6-го туру Олександрія все ж здолала команду з Петрового з рахунком 4:3.

Олександрія перемогла Інгулець у матчі з сімома голами та двома вилученнями – петровці ледь не відігралися з 0:4